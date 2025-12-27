Podezřelý z útoku nožem v pařížském metru je na psychiatrii

Podezřelý z pátečního útoku nožem v pařížském metru byl propuštěn z vazby a převezen do psychiatrického zařízení. Podle agentury AFP to v sobotu uvedla pařížská prokuratura, podle které pokračování vazby není slučitelné se zdravotním stavem muže. Útočník ve třech stanicích metra zranil tři ženy, žádná z nich podle agentury nebyla zraněna vážně.
Díky záběrům z bezpečnostních kamer a sledování polohy mobilního telefonu policie podezřelého zadržela ještě v pátek v Sarcelles na severním předměstí Paříže. Čin je vyšetřován jako pokus o vraždu a útok se zbraní.
Podezřelým je pětadvacetiletý občan Mali, který byl v lednu 2024 ve Francii uvězněn za loupež se zbraní a sexuální útok. Po propuštění letos v červenci mu úřady nařídily opustit Francii.
Muž byl proto umístěn do detenčního zařízení, ale protože se pro něj nepodařilo získat cestovní doklad potřebný k deportaci, musel být dle zákona po 90 dnech propuštěn, uvedlo podle AFP ministerstvo vnitra.