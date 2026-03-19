Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé). Velké projekty chce v následujících měsících přehodnotit a zkoordinovat mezi jednotlivými kraji, plánuje vytvoření nové národní strategie na následujících osm až dvanáct let. Česká unie sportu (ČUS), která centrum v Nymburce vlastní a provozuje, o pozastavení projektu zatím oficiální informace nemá.
Rozsáhlá obnova 70 let starého nymburského centra, které využívá více než 30 sportovních svazů, měla začít letos. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) schválila na první etapu dotaci 800 milionů korun v letech 2026, 2027 a 2028. Dalších 150 milionů plánovala uhradit ČUS. První ze tří etap měla být hotová v roce 2029. Podle projektu ČUS má vzniknout například novostavba krytých sdružených sportovišť pro atletiku a pálkové sporty, tréninkové centrum pro halové míčové sporty nebo nové metodické a ubytovací centrum.
Koncepci obnovy Národních sportovních center v roce 2023 schválila vláda. Tehdejší materiál Národní sportovní agentury (NSA) počítal s tím, že stát do špičkových středisek pro různá sportovní odvětví v následujících deseti letech investuje až 6,4 miliardy korun. Jako první dostala dotaci Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě, kde se v roce 2024 uskutečnilo MS v biatlonu.
Obnova investic se strategií
Nymburk měl být další na řadě, ale nyní se nad osudem tohoto projektu vznáší otazník. „Velké investice byly pozastaveny kromě těch, co už jsou nakontraktovány,“ uvedl Šťastný. S velkými investicemi se bude pokračovat, až vznikne nový souhrn sportovních zařízení a jejich potřeby do budoucna.
„Jsou obrovské rozdíly mezi kraji. Byly tu projekty, které nezapadaly do sebe na úrovni celé republiky. Chtěl bych vytvořit debatu na úrovni krajů a zastřešujících svazů, abychom si namalovali, načetli a schválili, kde budou jaké velké investice a kde je potřebují na osm až dvanáct let dopředu,“ doplnil ministr. Tento strategický materiál by rád letos předložil do vlády. Vychází z dobré zkušenosti ze svého působení ve zdravotnictví, kde se podařilo vytvořit například systém krajských traumacenter a kardiocenter.
U sportovního centra Nymburk považuje za problematické, že vláda přislíbila dotaci na první ze tří etap projektu, aniž by bylo jasné, jaký bude konečný stav a celkové náklady na rekonstrukci. „Stovky milionů, které byly plánovány v tomto období, tak nestačí. Domnívám se, že investice převyšují ty požadavky,“ poznamenal.
Unie sportu podrobnosti nezná
ČUS nyní pozastavení modernizace Nymburku podrobněji nekomentovala. „V tuto chvíli k tomu nemáme oficiální informace. Ministr sportu má dorazit začátkem dubna do Sportovního centra Nymburk a tam s ním chceme investiční připravenost řešit,“ uvedl manažer komunikace ČUS Jiří Uhlíř.
Ministr Šťastný bude usilovat o to, aby na velké investice získávala NSA peníze navíc, mimo svůj obvyklý rozpočet. „Nechci, aby tyhle věci ohrožovaly sport na děti a mládež,“ řekl.
Letos se stát prostřednictvím NSA zaměří na menší projekty rekonstrukcí a novostaveb různých sportovišť. „Mělo by být zahájeno nebo dokončeno mezi 200 nebo 250 stavbami,“ uvedl předseda NSA Karel Kovář s tím, že loni to byly zhruba tři desítky.