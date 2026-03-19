Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé). Velké projekty chce v následujících měsících přehodnotit a zkoordinovat mezi jednotlivými kraji, plánuje vytvoření nové národní strategie na následujících osm až dvanáct let. Česká unie sportu (ČUS), která centrum v Nymburce vlastní a provozuje, o pozastavení projektu zatím oficiální informace nemá.

Rozsáhlá obnova 70 let starého nymburského centra, které využívá více než 30 sportovních svazů, měla začít letos. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) schválila na první etapu dotaci 800 milionů korun v letech 2026, 2027 a 2028. Dalších 150 milionů plánovala uhradit ČUS. První ze tří etap měla být hotová v roce 2029. Podle projektu ČUS má vzniknout například novostavba krytých sdružených sportovišť pro atletiku a pálkové sporty, tréninkové centrum pro halové míčové sporty nebo nové metodické a ubytovací centrum.

Koncepci obnovy Národních sportovních center v roce 2023 schválila vláda. Tehdejší materiál Národní sportovní agentury (NSA) počítal s tím, že stát do špičkových středisek pro různá sportovní odvětví v následujících deseti letech investuje až 6,4 miliardy korun. Jako první dostala dotaci Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě, kde se v roce 2024 uskutečnilo MS v biatlonu.

Šťastný chce zachovat rozpočet pro Národní sportovní agenturu
Boris Šťastný

Obnova investic se strategií

Nymburk měl být další na řadě, ale nyní se nad osudem tohoto projektu vznáší otazník. „Velké investice byly pozastaveny kromě těch, co už jsou nakontraktovány,“ uvedl Šťastný. S velkými investicemi se bude pokračovat, až vznikne nový souhrn sportovních zařízení a jejich potřeby do budoucna.

„Jsou obrovské rozdíly mezi kraji. Byly tu projekty, které nezapadaly do sebe na úrovni celé republiky. Chtěl bych vytvořit debatu na úrovni krajů a zastřešujících svazů, abychom si namalovali, načetli a schválili, kde budou jaké velké investice a kde je potřebují na osm až dvanáct let dopředu,“ doplnil ministr. Tento strategický materiál by rád letos předložil do vlády. Vychází z dobré zkušenosti ze svého působení ve zdravotnictví, kde se podařilo vytvořit například systém krajských traumacenter a kardiocenter.

U sportovního centra Nymburk považuje za problematické, že vláda přislíbila dotaci na první ze tří etap projektu, aniž by bylo jasné, jaký bude konečný stav a celkové náklady na rekonstrukci. „Stovky milionů, které byly plánovány v tomto období, tak nestačí. Domnívám se, že investice převyšují ty požadavky,“ poznamenal.

Unie sportu podrobnosti nezná

ČUS nyní pozastavení modernizace Nymburku podrobněji nekomentovala. „V tuto chvíli k tomu nemáme oficiální informace. Ministr sportu má dorazit začátkem dubna do Sportovního centra Nymburk a tam s ním chceme investiční připravenost řešit,“ uvedl manažer komunikace ČUS Jiří Uhlíř.

Ministr Šťastný bude usilovat o to, aby na velké investice získávala NSA peníze navíc, mimo svůj obvyklý rozpočet. „Nechci, aby tyhle věci ohrožovaly sport na děti a mládež,“ řekl.

Letos se stát prostřednictvím NSA zaměří na menší projekty rekonstrukcí a novostaveb různých sportovišť. „Mělo by být zahájeno nebo dokončeno mezi 200 nebo 250 stavbami,“ uvedl předseda NSA Karel Kovář s tím, že loni to byly zhruba tři desítky.

Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara
Taťána Malá (ANO)

Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

před 17 mminutami
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

08:14Aktualizovánopřed 17 mminutami
Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

10:02Aktualizovánopřed 46 mminutami
O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

před 2 hhodinami
Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

před 2 hhodinami
Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

před 3 hhodinami
Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

před 5 hhodinami

Kobra 26 má podle Schillerové vrátit miliardy do rozpočtu. „Srovnejte si data,“ říká Jurečka

„Už to, že do toho chceme jít a že budou probíhat hromadné kontroly, je určitým preventivním krokem,“ sdělila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) o meziresortní spolupráci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání. Jejím cílem je mimo jiné zastavit daňové ztráty pro státní rozpočet. „Je to potřeba, ale srovnejte si informace a data,“ vyzval Schillerovou exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Debatovali spolu v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.
před 17 mminutami

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Krátce před polednem cena opět klesla – ke 116 dolarům (asi 2470 korun). Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
08:14Aktualizovánopřed 17 mminutami

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 2 hhodinami

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel, který dosud zastupoval Česko na vrcholných setkáních Aliance. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté. Na úterním setkání tuto otázku nestihl s Pavlem projednat, řekl premiér.
před 3 hhodinami

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Unijní prezidenti a premiéři se na summitu, který začal v Bruselu, zabývají posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), který chce prosazovat změny systému emisních povolenek ETS. Právě jejich podoba patří mezi sporné body jednání. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
před 5 hhodinami

„Panna Maria ze Szopienic“ zachraňovala olověné děti. O hrdinství čtyřicet let mlčela

Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich - to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení - až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.
před 5 hhodinami

Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka

„Nejsem si jistý, zda má Česká republika nějaké kapacity, aby pomohla vojensky,“ komentoval ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka tuzemskou pozici vůči válce na Blízkém východě a íránské blokádě Hormuzského průlivu. Roli Česka vidí v diplomacii. O možnostech zapojení Evropy do konfliktu, budoucnosti Íránu či růstu cen pohonných hmot mluvil v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem.
před 14 hhodinami
