Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara

Nová vláda ANO, SPD a Motoristů ve středu schválila personální změny. Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva se stala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Malá střídá Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, která skončila v pondělí s předchozí vládou Petra Fialy (ODS). Poradcem pro národní bezpečnost se stal diplomat a dosavadní velvyslanec Česka ve Vietnamu Hynek Kmoníček. Kabinet naopak odvolal předsedu Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka a člena rady agentury Františka Horáka.
Jako zmocněnkyně se chce Malá zaměřit na ochranu dětí a obětí domácího a sexuálního násilí, dostupnost právní pomoci, téma kyberšikany či boj proti diskriminaci a antisemitismu.
Malá vede ve sněmovně poslanecký klub ANO. Zasedá ve třech výborech, a to zdravotnickém, organizačním a ústavně-právním. Je také ve sněmovní komisi pro kontrolu Úřadu pro zahraniční styky a informace.
Malá uvedla, že chce navázat na svou předchůdkyni Šimáčkovou Laurenčíkovou. Měly by se sejít a agendu podrobně probrat. „Chtěla bych tvořit most mezi neziskovým sektorem a ochránci lidských práv a konzervativní částí společnosti, vést dialog, hledat řešení a společně s nimi je navrhovat,“ uvedla Malá. Míní, že témata získají na jednání sněmovny velmi důstojné místo i díky tomu, že je předsedkyní poslaneckého klubu.
„Je důležité, aby padlo, že lidská práva nejsou ideologie, ale reálné příběhy lidí, kteří se bojí domů či chodit po ulici, protože jsou jiní. Je potřeba se o tom bavit. Není to věc, která se týká minoritní části společnosti,“ řekla poslankyně. Zaměřit se chce na témata a kroky, které je v nynější dolní komoře možné posunout a prosadit.
V roce 2018 byla Malá zhruba dva týdny ministryní spravedlnosti. Rezignovala poté, co se objevila podezření z plagiátorství v jejích diplomových pracích. Také v předminulém volebním období za tehdejší Babišovy vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů byla zmocněnkyní pro lidská práva poslankyně ANO. Tehdy to byla Helena Válková.
Vláda také schválila Milenu Hrdinkovou na pozici poradkyně premiéra Babiše pro záležitosti Evropské unie. Za minulé Babišovy vlády byla Hrdinková státní tajemnicí pro evropské záležitosti. Měla na starosti mimo jiné organizaci českého předsednictví v EU. Skončila v roce 2022 krátce po nástupu vlády Petra Fialy, která měla pro záležitosti EU zvláštního ministra. Babiš po pondělním organizačním zasedání krátce po jmenování kabinetu řekl, že Hrdinkovou přemluvil k návratu.
Předsedou Rady vlády pro informační společnost (RVIS) kabinet zvolil premiéra Babiše. Ve funkci chce Babiš dohlížet na IT projekty a projekty s umělou inteligencí.
Rada vlády pro informační společnost je stálým řídícím, poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro oblasti rozvoje digitálních služeb ve veřejné správě a pro oblast eGovernmentu. Předsedou RVIS je podle statutu člen vlády. Ve Fialově kabinetu stál v čele místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), po odchodu Pirátů z vlády post zastával místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Ministři v úterý měli na programu také návrh na jmenování předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, projednání bodu odložili.
Tejc předsedou Legislativní rady vlády
Předsedou Legislativní rady vlády se pak stane ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Legislativní rada je poradním orgánem kabinetu. Má zpravidla třicet členů, jsou to externí právní odborníci, kteří práci vykonávají za symbolickou odměnu.
Členové rady se scházejí se obvykle jednou za čtrnáct dní. Aktuálně má LRV osm pracovních komisí, tři se zabývají správním právem, další pak finančním právem, pracovním právem, evropským právem, soukromým právem a trestním právem.
Předsedou rady jsou nejčastěji ministři spravedlnosti, bylo tomu tak i v závěru minulého volebního období, kdy se ve funkci vystřídali ministři za občanské demokraty Pavel Blažek a Eva Decroix. Zpočátku plnil roli šéfa LRV ve vládě Petra Fialy ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty), jeho funkce ale po odchodu Pirátů z koalice zanikla.
Hynek Kmoníček poradcem pro národní bezpečnost
Poradcem pro národní bezpečnost se stal Hynek Kmoníček, který nahradil Tomáše Pojara. Poradce pro národní bezpečnost je poradním orgánem vlády v bezpečnosti a obraně Česka. Je zařazený do organizační struktury Úřadu vlády a jmenuje ho a odvolává kabinet na návrh premiéra, kterému je podřízený.
Podílí se na koordinaci činnosti státních orgánů v bezpečnosti a obraně. Na základě rozhodnutí vlády zastupuje premiéra při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech bezpečnosti a obrany.
Babiš v pondělí při oznámení nominace označil Kmoníčka za zkušeného diplomata. Budoucí poradce pro národní bezpečnost působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Mimo jiné byl v letech 1999 až 2001 a 2009 až 2010 náměstkem ministra, mezi roky 2001 a 2006 působil jako velvyslanec ČR při OSN v New Yorku.
V letech 2006 až 2009 byl velvyslancem Česka pro Indii, Bangladéš, Nepál, Maledivy a Srí Lanku, mezi roky 2010 a 2013 vedl ambasádu ČR v Austrálii a v letech 2017 až 2022 v USA. V letech 2013 až 2017 působil za prezidenta Miloše Zemana jako ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Velvyslancem ve Vietnamu je od roku 2022.
Odvolání šéfa NSA Šebka a člena rady Horáka
Kabinet v úterý také na návrh ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) odvolala předsedu Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka (ODS) a člena rady agentury Františka Horáka. Bývalého předsedu Českého veslařského svazu Šebka dosadila do čela NSA od začátku prosince 2022 Fialova vláda. Ve funkci nahradil Filipa Neussera. „Pan předseda si z toho udělal cestovní kancelář a my si myslíme, že peníze mají dostávat hlavně naše děti, které určitě rády sportují,“ prohlásil Babiš k odvolání Šebka.
Šťastný řekl, že cílem vlády je zajistit maximální transparentnost a efektivitu při využití veřejných peněz ve sportu. „Mezi další kroky bude patřit důkladný interní audit v NSA a okamžitá opatření, která zabrání střetu zájmů poradních orgánů agentury při rozdělování dotací,“ uvedl.
Šebkovo odvolání přišlo necelých 24 hodin poté, co byl Šťastný oficiálně uveden do funkce. „Určitě jsem to nečekal, protože jsme byli v nějaké pracovní komunikaci s panem ministrem. Jsem překvapený, ale respektuji to,“ reagoval končící předseda. Je přesvědčený, že agenturu předává ve výrazně lepším stavu, než v jakém ji před třemi lety přebíral.
Na jaře server iRozhlas.cz informoval o jeho služebních cestách do exotických zemí, jako byly třeba Bahamy, Singapur nebo Japonsko. Šebek už tehdy tuto kritiku odmítl s tím, že se vždy jednalo o výjezdy na konkrétní akce, kde zastupoval Česko při jednáních věnovaných sportovní diplomacii. Prostřednictvím dopisu zaslaném tehdejšímu premiérovi Fialovi se za něj tehdy postavili vrcholní představitelé Českého olympijského výboru a zástupci některých sportovních svazů.
S argumentem o cestovní kanceláři Šebek nesouhlasí ani nyní. „Čekal bych, že nebude pan premiér čerpat z nějakých bulvárních článků a bude si třeba zjišťovat fakta. Já každou svoji služební cestu můžu zdůvodnit. Myslím, že měly vždy nějaký konkrétní důvod a konkrétní výsledky. Teď se tady celý národ raduje z úspěšného mistrovství světa ve florbale, za kterým třeba stojí moje cesta do Singapuru, kde se jednalo o pořadatelství této akce. Na jaře budeme hostit mistrovství světa v krasobruslení. Také jsem se účastnil jednání v Kanadě, kde se jednalo o pořadatelství. Jestli se hodnotí práce člověka zodpovědného za mezinárodní sportovní diplomacii tím, že nebyl zalezlý v kanceláři a dělal svoji práci, tak je to hodně smutný příběh,“ řekl.
Za skvělou a profesionální práci v čele NSA poděkoval Šebkovi na síti X bývalý premiér Fiala. Agenturu podle něj vedl ve prospěch tuzemského sportu. „Je škoda, že nová vláda preferuje politický pohled před odborností,“ dodal Fiala. Šebek je členem ODS. Místopředseda občanských demokratů Martin Kupka míní, že NSA ztrácí v Šebkovi respektovanou osobnost, jež významně přispěla k rozvoji sportovní infrastruktury. „Sportovní veřejností byl vnímán jako velmi schopný manažer a důležitý zástupce sportovců,“ řekl.
NSA vznikla v roce 2019, prostřednictvím svých programů na rozvoj sportu a turistiky poskytuje sportovní dotace ze státního rozpočtu. Kontroluje také použití podpory z rozpočtu. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, v květnu 2021 ho nahradil Neusser.
