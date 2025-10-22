Strany vznikající vlády chtějí víc peněz pro sportovce


Jedno z témat úterního jednání partnerů vznikající koalice byly i miliardy pro sportovce. Budoucí pravděpodobný premiér Andrej Babiš (ANO) už dřív oznámil vytvoření nového ministerského postu. Do jeho gesce má spadat právě sport, prevence a zdraví. Zároveň by to znamenalo i konec současného šéfa Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka.

V posledních šesti letech vedli Národní sportovní agenturu Milan Hnilička, Filip Neusser či Ondřej Šebek. Agentura finančně podporuje sportovce, kluby nebo investuje do rekonstrukcí a výstavby nových hřišť. Pro příští rok má k dispozici přes osm miliard korun. Nově by na jejich rozdělení měl dohlédnout ministr.

„My budeme mít ministra, ale ne ministerstvo,“ sdělil v neděli Babiš. Podle Šebka jde o správný krok. „Vláda rozhoduje ve sboru a pozice jakéhokoliv ministra je určitě výrazně silnější než pozice předsedy správního orgánu,“ říká Šebek.

Zastřešení agentury ministrem bez portfeje vítají i Šebkovi předchůdci. „Bude tam člověk, který bude moci na místě jednat nejen o rozpočtu, ale i o systému,“ míní Hnilička. „Otázkou však je, co je cílem. Jakým způsobem bude ministr řídit Národní sportovní agenturu, jaký si vytvoří aparát a co bude cílem do budoucna,“ sděluje Neusser.

Post má zastávat Šťastný

Nový post má ve vládě zastávat Boris Šťastný (Motoristé). Ten ale zatím o detailech nechce mluvit. Ve volebním programu mají Motoristé o sportu jedinou větu. „Pro mladé zavedeme příspěvek až tři tisíce korun na sportovní aktivity,“ píše se v materiálu.

Víc peněz pro sportovce chce nejen hnutí ANO, ale i SPD. „Nízkopříjmové rodiny a rodiče samoživitelé by rádi zaplatili trénink svému dítěti nebo ho dali někam na sportovní aktivitu a nemají na to peníze,“ říká předseda SPD Tomio Okamura.

„Vrátíme se k projektům Kabina a Můj klub. Musíme mít jasný investiční plán a samozřejmě musíme navyšovat peníze do sportu,“ sdělil dříve Babiš.

Kritika Šebka

Ať se stane ministrem kdokoliv, s Šebkem už spolupracovat nemá. Babiš s ním nepočítá. „Ministr nahradí šéfa agentury, který si z toho udělal cestovní kancelář. Viděli jste moje video, kam on všude šel, jak tam plýtvali,“ prohlásil dříve Babiš.

Šebek prý kritiku slýchal opakovaně a ohrazuje se proti ní. „Pokud jsem se účastnil nějakých zahraničních cest, tak jsem tam vždy měl pracovní náplň,“ říká Šebek. Za něj se postavila řada sportovních osobností včetně Českého olympijského výboru nebo České trenérské akademie.

„To jsou politické věci, které mohou, nebo nemusí být namístě. Dnes všichni ve sportovním prostředí tuší, že změna je potřeba,“ komentuje vývoj Neusser. Postu předsedy může Šebka zbavit jen vláda. Sám na funkci rezignovat nehodlá.

