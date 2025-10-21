Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Zástupci stran vznikající koalice by měli vést deset sněmovních výborů. Hnutí ANO má mít předsedu pěti výborů, hnutí SPD tří a Motoristé dvou výborů, vyplývá z informací, které sdělila předsedkyně klubu ANO Taťána Malá. Opozičním stranám má připadnout řízení osmi výborů, konkrétně volební koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a hnutí STAN. Piráti vyjdou podle představ pravděpodobné budoucí koalice naprázdno.

Nejsilnější ANO má mít předsedy zahraničního, zdravotnického a zemědělského výboru a také výboru pro životní prostřední a mandátového a imunitního výboru, který by mohla znovu vést Helena Válková. Ke konci minulého volebního období stál v čele zahraničního výboru Richard Brabec (ANO), který sice poslanecký mandát obhájil, ale vzdá se ho kvůli tomu, že je hejtmanem Ústeckého kraje. Zdravotnický výbor vedla Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), zemědělský Michal Kučera (TOP 09) a výbor pro životní prostředí Jana Krutáková (STAN).

Hnutí SPD má obsadit předsednickou pozici hospodářského, petičního a organizačního výboru. V čele organizačního výboru vždy stojí předseda sněmovny, kterým by se dle zákulisních nepotvrzených informací mohl stát lídr SPD Tomio Okamura. Ten vedl v minulém volebním období petiční výbor, hospodářský výbor řídil Ivan Adamec (ODS).

Motoristům by měla připadnout předsednická funkce v rozpočtovém a v ústavně-právním výboru. Rozpočtový výbor řídil v uplynulých čtyřech letech Josef Bernard (STAN), který už do sněmovny nekandidoval. Předsedou ústavně-právního výboru byl Radek Vondráček (ANO).

ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, místopředseda hnutí Karel Havlíček a šéf hnutí Andrej Babiš

ODS opět připadne bezpečnostní, TOP 09 pak školský výbor

Strany SPOLU by měly obsadit předsednické pozice šesti výborů. ODS má opět vést bezpečnostní výbor, který v minulém období řídil Pavel Žáček, kontrolní výbor a výbor pro evropské záležitosti. Předsedou kontrolního výboru byl Radovan Vích (SPD), který poslanecký mandát neobhájil. Výboru pro evropské záležitosti předsedal lidovec Ondřej Benešík, jenž nekandidoval.

KDU-ČSL by mělo připadnout řízení mediálního a sociálního výboru. V čele mediálního výboru byl v minulém období Patrik Nacher (ANO), pro kterého bude možná chtít ANO funkci prvního místopředsedy sněmovny. Sociální výbor vedl Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), jenž se o místo v dolní komoře už neucházel. TOP 09 má připadnout předsednictví školského výboru, v jeho čele by mohl znovu stanout Matěj Ondřej Havel.

STAN povede dva výbory, Piráti žádný

Zástupci hnutí STAN by měli vést branný výbor a výbor pro veřejnou správu. Předsedou branného výboru byl v minulém volebním období Lubomír Metnar a správního výboru Ladislav Okleštěk (oba ANO).

Piráti nemají vést žádný výbor vzhledem k tomu, že je zástupci vznikající koalice pokládají za nejmenší stranu budoucí opozice. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 totiž počítají dohromady vzhledem k tomu, že tyto strany kandidovaly v koalici. Piráti tento postup pokládají za narušení zvyklostí a zásad poměrného zastoupení.

Překvapeni nejsme, říká Bartoš k výborům. Haas odmítl, že by Benda „bačoval“
Ivan Bartoš (Piráti) a Karel Haas (ODS)

Předsednická pozice ve sněmovním výboru se váže s vyšším platem. Předseda letos pobírá 154 100 korun měsíčně. Místopředsedové mají 138 400 korun a poslanci bez funkcí 109 500 korun.

Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
zdroj: ČSÚ, ČT24

