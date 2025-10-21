ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

Vyjednávači ANO, SPD a Motoristů pokračují v debatě o programu vlády, kterou sestavuje předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Věnovat se mají zdravotnictví, agendě ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a sportu. Debata o programu má trvat do konce pracovního týdne, kdy strany chtějí po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody.
„Byl bych rád, kdyby se nám podařilo základní texty dojednat do neděle. Očekávám, že budeme jednat i přes víkend,“ sdělil před jednáním místopředseda ANO Karel Havlíček. V závěru bude podle něj potřeba provázat jednotlivé kapitoly. Až půjde v pondělí předseda ANO Andrej Babiš na jednání s prezidentem Petrem Pavlem, mělo by být hotových 95 procent práce na programu, řekl Havlíček.
Podle bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) jsou základní priority v rámci zdravotnictví jasné. „Patří mezi ně podpora prevence a primární péče, digitalizace zdravotnictví, role zdravotních pojišťoven. S Motoristy se myslím shodujeme na tom, že by pojišťovny měly mít aktivnější roli. Zatím nevidím žádné zásadní rozpory,“ uvedl.
Šéf hnutí SPD Tomio Okamura před jednáním promluvil o cílech v rámci sociálních věcí. „Chceme zastropovat maximální věk odchodu do důchodu na 65 let. Jednoznačně bychom chtěli do vládního prohlášení ukotvit zvýšenou podporu pracujících rodin s dětmi. Určitě chceme také řešit zneužívání dávek nepřizpůsobivými,“ řekl.
V pondělí se politici věnovali financím, průmyslu a obraně
V pondělí se politici věnovali financím, průmyslu a obraně. Podle Karla Havlíčka a zvoleného poslance Motoristů Borise Šťastného spolu strany žádné zásadní překážky nenašly. Vyjednávání postupuje poměrně rychle, uvedli politici. Na jakých bodech našli shodu, neupřesnili. Podle Tomia Okamury ale vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů bude chtít od ledna přenést platbu za obnovitelné zdroje energie z občanů a firem na stát.
Podle dosavadní dohody má mít v budoucím kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Personální nominace chce Babiš oznámit po dohodě na programu, asi v půli listopadu. Především aspiranti Motoristů přitom čelí kritice. Příští pondělí chce s Babišem o dosavadních výsledcích vyjednávání o budoucí vládě hovořit prezident Petr Pavel.