Ve Švýcarsku zadrželi jednoho z majitelů vyhořelého baru


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Švýcarská policie zadržela jednoho z majitelů baru Le Constellation, který vyhořel při oslavách Nového roku v lyžařském středisku Crans-Montana, napsal server 24Heures. Oběti novoroční tragédie uctila minutou ticha celá země. Při neštěstí zahynulo čtyřicet lidí a 116 dalších bylo zraněno. Na žádost švýcarské vlády a představitelů církve se po minutě ticha v celé zemi rozezněly na pět minut kostelní zvony. Hlavní pietní akce se konala ve městě Martigny na jihozápadě Švýcarska, necelou hodinu cesty od Crans-Montany.

Švýcarská policie poprvé vyslechla francouzský pár, který bar vlastní. Manželé Jacques a Jessica Morettiovi čelí podezření ze zabití z nedbalosti. Jacques Moretti byl podle švýcarských médií zadržen policií ve městě Sion kvůli riziku útěku ze země.

Druhého ledna, den po neštěstí, řekl Jacques Moretti v rozhovoru pro místní média, že podnik prošel za posledních deset let třemi kontrolami a vždy bylo vše v souladu s předpisy. V úterý však starosta Crans-Montany Nicolas Féraud novinářům řekl, že v baru Le Constellation nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Poslední se uskutečnila v roce 2019.

Vyhořelý bar ve Švýcarsku neprošel kontrolou od roku 2019
Starosta obce Crans-Montana Nicolas Féraud

Významní politici přijeli uctít oběti neštěstí

Do Martigny přijeli kromě tisíců lidí i vysocí představitelé evropských států, odkud pocházejí oběti či zranění. Dostavili se například francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho italský protějšek Sergio Mattarella. Před přítomnými pronesl projev švýcarský prezident Guy Parmelin, podle kterého je po tragickém požáru celé Švýcarsko zdrcené.

„Ctíme památku těch, kteří byli ztraceni, a stojíme po boku těch, kteří nyní čelí dlouhé cestě k uzdravení,“ řekl Parmelin. Zdůraznil, že Švýcarsko musí tragédii prošetřit a bez prodlení vyvodit důsledky. „To je morální odpovědnost i povinnost státu,“ dodal.

Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru
Pieta u místa tragédie

Průběh pátečního vzpomínkového ceremoniálu byl vysílán na obrazovkách v Crans-Montaně. V lyžařském středisku se sešlo několik stovek lidí, kteří akci sledovali. „Jsem člověk, který si rád užívá. Přimělo mě to se nad sebou zamyslet. Říkal jsem si, že jsem na tom večírku mohl být já,“ řekl agentuře AFP 30letý Azeddine Mekrabech. Ten přijel uctít památku obětí až z francouzského Lyonu se čtyřiceti bílými růžemi, jednou pro každou oběť tragédie.

Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl během silvestrovských oslav na Nový rok kolem 01:30. Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti. Mezi 116 zraněnými je i jedna Češka.

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí
Místo výbuchu ve švýcarském lyžařském středisku

Výběr redakce

Syrská armáda chystá další údery v Aleppu

Syrská armáda chystá další údery v Aleppu

03:00Aktualizovánopřed 3 mminutami
Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

11:17Aktualizovánopřed 29 mminutami
Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

07:37Aktualizovánopřed 31 mminutami
Je čas mluvit o Ukrajině také s Ruskem, soudí Meloniová

Je čas mluvit o Ukrajině také s Ruskem, soudí Meloniová

před 36 mminutami
Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

09:37Aktualizovánopřed 39 mminutami
Ve Švýcarsku zadrželi jednoho z majitelů vyhořelého baru

Ve Švýcarsku zadrželi jednoho z majitelů vyhořelého baru

před 52 mminutami
Rusko připravilo polovinu bytů v Kyjevě o teplo, na západě Ukrajiny zaútočilo Orešnikem

Rusko připravilo polovinu bytů v Kyjevě o teplo, na západě Ukrajiny zaútočilo Orešnikem

09:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Obviněná šéfka zlínské hygieny ke konci ledna rezignuje

Obviněná šéfka zlínské hygieny ke konci ledna rezignuje

15:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Syrská armáda chystá další údery v Aleppu

Syrská armáda vyzvala obyvatele kurdské čtvrti Šajch Maksúd v Aleppu, aby okamžitě opustili několik pozic, které hodlá v následujících hodinách bombardovat. Ministerstvo obrany v noci v této i dalších čtvrtích města vyhlásilo příměří a vyzvalo kurdské bojovníky, aby se stáhli. Ti však výzvu odmítli, informovaly agentury AFP a AP. Střety ve městě propukly v úterý, podle úřadů při nich zemřelo nejméně šestnáct civilistů.
03:00Aktualizovánopřed 3 mminutami

Návrat Pahlavího by mohl otřást Íránem

Syn sesazeného šáha Rezá Pahlaví se pasoval do role lídra roztříštěné íránské opozice, burcuje davy do ulic a slibuje hladký přechod k demokracii. Část Íránců sice žádá návrat „krále“, osobnost Pahlavího žijícího v exilu ale vyvolává v řadě lidí negativní vzpomínky na zkorumpovanou monarchii používající represe proti opozici. Jeho návrat by tak vyvolal politické zemětřesení a možná i chaos, píše americký think tank Middle East Forum.
16:41Aktualizovánopřed 12 mminutami

Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v televizním projevu vyzval íránský lid k jednotě. Z nepokojů, které v zemi probíhají už skoro dva týdny, obvinil Spojené státy, které by si podle něj měly hledět svých vlastních problémů. Zároveň varoval, že islámská republika neustoupí a nebude se podřizovat zahraničním zemím, uvedly agentura Reuters a íránská stanice Iran International.
11:17Aktualizovánopřed 29 mminutami

Je čas mluvit o Ukrajině také s Ruskem, soudí Meloniová

Nastal čas, aby Evropa začala o válce na Ukrajině jednat také s Ruskem, prohlásila v pátek podle agentury AFP italská premiérka Giorgia Meloniová. Zároveň se vyslovila pro vytvoření funkce evropského zvláštního vyslance, který by Evropě umožnil hovořit jedním hlasem.
před 36 mminutami

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

Návštěvou Ukrajiny chtěla vláda vyslat signál, že je pro ni důležité se s ukrajinskou stranou bavit a navázat co nejrychleji kontakty, řekl v Kyjevě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na společné tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou podotkl, že je dobře, že bude pokračovat muniční inciativa. Macinka uvedl, že Ukrajina udělala velké ústupky a ukázala, že jí jde skutečně o mír a o konec války, a že „teď je to na ruské straně“.
09:37Aktualizovánopřed 39 mminutami

Ve Švýcarsku zadrželi jednoho z majitelů vyhořelého baru

Švýcarská policie zadržela jednoho z majitelů baru Le Constellation, který vyhořel při oslavách Nového roku v lyžařském středisku Crans-Montana, napsal server 24Heures. Oběti novoroční tragédie uctila minutou ticha celá země. Při neštěstí zahynulo čtyřicet lidí a 116 dalších bylo zraněno. Na žádost švýcarské vlády a představitelů církve se po minutě ticha v celé zemi rozezněly na pět minut kostelní zvony. Hlavní pietní akce se konala ve městě Martigny na jihozápadě Švýcarska, necelou hodinu cesty od Crans-Montany.
před 52 mminutami

Rusko připravilo polovinu bytů v Kyjevě o teplo, na západě Ukrajiny zaútočilo Orešnikem

Masivní ruský raketový a dronový útok zabil v Kyjevě nejméně čtyři lidi a přes dvě desítky dalších zranil. Mezi mrtvými je i jeden ze záchranářů, kteří se sjeli k zasaženému domu, jenž poté Rusové zasáhli znovu. Téměř půl milionu odběratelů je ve městě bez proudu, bez tepla je polovina bytových domů. Vedení Kyjeva vyzvalo obyvatele, aby – pokud mohou – dočasně odjeli do regionů, kde dodávky fungují. Cílem náletu byla i Lvovská oblast na západě země, kterou Moskva zasáhla balistickou nadzvukovou střelou Orešnik.
09:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Venezuela zatím propustila jedenáct vězňů

Lidskoprávní aktivisté zatím potvrdili propuštění jen jedenácti politických vězňů a neprávem zadržovaných ve Venezuele, oznámila v pátek odpoledne SEČ organizace Justicia, Encuentro y Perdón (Spravedlnost, setkání a odpuštění). Podle ní jde o velký rozdíl mezi čtvrtečním prohlášením předsedy parlamentu Jorge Rodrígueze, který mluvil o propuštění velkého počtu domácích i zahraničních vězňů, a realitou. Ve vězení ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal. České ministerstvo zahraničí zatím o něm nemá nové zprávy, ale obvinění postrádají podle české diplomacie jakýkoli reálný základ.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...