Foldyna má problém s vyslovením důvěry vládě kvůli muniční iniciativě

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna uvedl, že bude mít problém vyslovit důvěru koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. Zdůvodnil to tím, že se koalice rozhodla pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu, kterou zástupci ANO a SPD před volbami kritizovali a slibovali její zrušení. Foldyna to napsal na Facebooku. Sněmovní schůze k vyslovení důvěry začne příští týden.
Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden po dohodě s koaličními partnery oznámil, že Česko nebude rušit muniční iniciativu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů.
Foldyna v reakci na to napsal, že je pro něj tento názorový obrat nemilým překvapením. „Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru,“ uvedl poslanec vládní strany.
Koalice ANO, SPD a Motoristů má v dolní komoře většinu 108 z 200 hlasů. Pokud by tedy Foldyna pro vládu nehlasoval jako jediný poslanec, nemělo by to vyslovení důvěry ohrozit.
Vyslovením důvěry vládě se začnou poslanci zabývat v úterý 13. ledna. Nově jmenovaná vláda musí podle ústavy požádat sněmovnu o důvěru do třiceti dnů. Prezident Petr Pavel jmenoval Babišův kabinet v polovině prosince.