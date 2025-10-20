ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

Vyjednavači ANO, SPD a Motoristů v pondělí zahájili debatu o programu vlády sestavované předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Prvním tématem jsou finance, projednat mají v pondělí zástupci stran i oblasti průmyslu a obrany. Debata o programu má trvat do konce pracovního týdne, kdy chtějí vyjednavači po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody.
„Očekávám, že bude věcná a korektní debata,“ sdělila před jednáním Schillerová, která dodala, že má k agendě financí celou řadu argumentů. „Ale nebudu je vzkazovat přes média,“ zdůraznila s tím, že každý ze subjektů má svůj volební program a nyní společně hledají průniky.
Schůzky se za ANO vedle Schillerové účastní místopředseda hnutí Karel Havlíček. Za SPD vyjednává šéf strany Tomio Okamura, místopředseda Radim Fiala či ekonomka Markéta Šichtařová, která na kandidátce SPD kandidovala za Svobodné. Motoristé vyslali předsedu sněmovního klubu Borise Šťastného a ekonoma Vladimíra Pikoru. Babiš na jednání přítomen není, v neděli oznámil, že si bere dovolenou.
Podle dosavadní dohody má mít v kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Personální nominace chce Babiš oznámit po dohodě na programu, asi v půli listopadu. Především aspiranti Motoristů přitom čelí kritice.
Vznikající koalice chce jako první změnit sociální odvody pro živnostníky. Podle Schillerové se na tom shodují všechny subjekty. Změna by měla platit od ledna, strany ji proto předloží jako poslanecký návrh. Kdyby návrh nestihl projít legislativním procesem, bude obsahovat zpětnou účinnost k začátku ledna, živnostníci by tak podle Schillerové měli ušetřit minimálně 1715 korun měsíčně. Rozdílné názory mají strany naopak třeba na obnovení elektronické evidence tržeb, jak plánuje ANO.
Podle Okamury strany v minulém týdnu projednávaly zlevnění energií cestou snížení poplatků za obnovitelné zdroje, odmítnutí emisních povolenek pro domácnosti, zkrácení doby stavebního řízení či posílení příjmů zdravotních pojišťoven.
