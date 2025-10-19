Demonstranti v Praze odmítají Motoristy v čele resortu životního prostředí


před 52 minutami

Lidé na Hradčanském náměstí v Praze protestují proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Podle kritiků by to ohrozilo ochranu přírody. Demonstraci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ. Šéf Motoristů a možný kandidát na vedení resortu Petr Macinka obavy ekologů odmítá.

Organizátoři na demonstraci vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby jmenování kandidáta Motoristů na ministra odmítl. Strana podle nich popírá vědecká fakta o klimatické krizi.

Protestující vyvěsili na náměstí velký plakát s nápisem Zachraňme ministerstvo životního prostředí. Další účastníci měli bannery s nápisy jako „Planeta hoří, Macinka griluje“, nebo „Choose eco, not ego“. „Nesouhlasíme s tím, aby ministerstvo životního prostředí vedl člověk, který k tomu nemá žádnou kompetenci ani vzdělání,“ uvedla jedna z organizátorek.

Možný kandidát na ministra a předseda Motoristů Macinka už dříve označil nedělní demonstraci za snahu přepisovat výsledky voleb a obavy ekologů odmítá.

Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Výhrady k obsazení resortu projevily vedle ekologických organizací stovky vědců a tisíce studentů v otevřených dopisech. Program Motoristů je podle ředitelky Zeleného kruhu Petry Kolínské (Zelení) nejvíc protizelený ze všech stran a je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí.

Ekologové upozornili například na to, že Motoristé ve svém programu plánují zrušení dotačních programů pro domácnosti, jako je Nová zelená úsporám či kotlíkové dotace. Chtějí podle nich také opustit princip bezzásahovosti, který je důležitým bodem v ochraně národních parků.

Změna klimatu se projevovala už v 19. století, zjistila studie
Ilustrační foto: Změna klimatu způsobena lidskou činností

„Poteče zelená krev“

Macinka v minulosti uvedl, že pokud by se Motoristé dostali do vlády, „poteče zelená krev“. Program strany klade důraz na levnější paliva a energie a fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Motoristé nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie a současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj tuzemského průmyslu.

Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnoval silniční dopravu a vytápění.

Ekologové se kvůli kandidatuře Motoristů sešli s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem již v pátek. Babiš jim údajně řekl, že jejich obavy chápe, ale že v tuto chvíli nemůže zařídit, aby resort vedl někdo jiný. Na tiskové konferenci pak prohlásil, že požadavky na odebrání resortu Motoristům považuje za nesmyslné.

Macinka: Dohoda platí, rozdělení resortů se nemění
Filip Turek (Motoristé)

Motoristé stojí za Turkem

Macinka také v neděli v Partii prohlásil, že nevidí důvod, aby hledal náhradu za Filipa Turka (za Motoristy) na post ministra zahraničí kvůli jeho výrokům na sociálních sítích a výhrůžkám zaměstnanci saúdské ambasády.

„Nevím, proč bych to měl dělat, vláda evidentně vzniká. Nemám žádný důvod z Filipa Turka slevovat,“ uvedl. Turek je podle něj nejvýznamnější osobností Motoristů a ikonickým člověkem strany. „Nepřijímám tu dehonestační kampaň Deníku N,“ sdělil.

Místopředseda ANO Karel Havlíček sdělil, že ohledně personálního obsazení vlády se ještě bude diskutovat o každém jménu. „Nemůžu říct ano, nebo ne,“ reagoval na dotazy o Turkovi. „Personifikujeme to v době, kdy jsme ani neřekli, kdo bude tím kandidátem,“ podotkl.

Turek ve vyjádření pro ČT údajné rasistické výroky popřel, označil je za manipulace
Filip Turek

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na Facebooku rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Poslanec se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří tomu, že policie prověří všechny okolnosti kauzy.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) si Motoristé nedokážou připustit, že Turek se svou minulostí ministrem být nemůže. „Jestli někdo píše rasistické příspěvky, hajluje, relativizuje utrpení popálené holčičky, je to největší děs, který jsem zažil,“ konstatoval. Turkův reputační problém je objektivní, dodal.

Motoristé by na zahraničí mohli nominovat Berana místo Turka
Karel Beran (červenec 2025)

Od policie nic neuniklo, tvrdí Rakušan

Server iRozhlas a Radiožurnál tento týden také informovaly, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Případ řešila policie, přičemž politik tvrdí, že bránil svou tehdejší přítelkyni. Macinka nyní v pořadu Partie kritizoval, že spis včetně obrazové dokumentace se dostal do médií. Jde podle něj o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Rakušan sdělil, že z funkce ministra vnitra nechal možný únik od policie prověřit. „Veškeré přístupy do toho spisu byly prověřeny, za celou dobu nula, žádné stahování dat,“ tvrdí ministr. Podotkl, že spis byl i na Praze 6 kvůli přestupkovému řízení, ale také na státním zastupitelství. „Od policie nic takového nešlo, proto jsem to nechal prověřit, aby lidé jako vy nemohli instituce napadat,“ řekl Rakušan.

Turek před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdské ambasády, píše iRozhlas
Filip Turek

Demonstranti v Praze odmítají Motoristy v čele resortu životního prostředí

Lidé na Hradčanském náměstí v Praze protestují proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Podle kritiků by to ohrozilo ochranu přírody. Demonstraci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ. Šéf Motoristů a možný kandidát na vedení resortu Petr Macinka obavy ekologů odmítá.
