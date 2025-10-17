Program Motoristů je negací kroků prospěšných životnímu prostředí, míní ekologové


Zástupci nevládních ekologických organizací v pátek ráno jednají s předsedou ANO Andrejem Babišem, který po vítězství svého hnutí ve sněmovních volbách sestavuje vládu s SPD a Motoristy. Právě předseda Motoristů Petr Macinka by mohl usednout v čele ministerstva pro životní prostředí (MŽP). Ekologové chtějí Babiše upozornit na rozpory v programu ANO a Motoristů, jejichž návrhy jsou podle ekologů negací kroků prospěšných životnímu prostředí.

„My jako zástupci ekologických organizací chceme pana předsedu Babiše upozornit na vážné programové rozpory mezi programem hnutí ANO a Motoristy. Chceme mu říct detaily k tomu, proč zástupci Motoristů nemají být ve vedení MŽP, a chceme ho požádat, aby ten resort obsadil někým kompetentním, kdo naváže na to dobré, co udělal pan (bývalý ministr životního prostředí z hnutí ANO Richard) Brabec,“ uvedla Petra Kolínská z organizace Zelený kruh.

V analýze volebních programů, kterou ekologové dělali před volbami, jim podle Kolínské vyšlo, že Motoristé mají ze stran, které sledovali, nejvíce protizelený program. „Takže v tuto chvíli nejde ani tak o konkrétní osobu pana Macinky, ale o to, že Motoristé resort nemohou ideově zvládnout,“ dodala Kolínská. Jiří Koželouh z Hnutí Duha řekl, že Macinka může řídit jiný úřad, ale Motoristé nemohou obsadit ministerstvo životního prostředí kvůli svému střetu zájmů i programové kolizi.

Už před týdnem více než dvacet ekologických organizací vyzvalo Babiše, aby do čela resortu nenominoval nikoho z Motoristů. Post by podle nich měl obsadit někdo, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky.

Podobný otevřený dopis podepsalo a poslalo Babišovi i prezidentovi Petru Pavlovi také přes padesát profesorů a čtyři sta vědců. O několik dní později vznikl další otevřený dopis, který podepsalo více než sedm tisíc studentů.

Servery Deník N či Seznam Zprávy dříve upozornily, že Macinka chce zrušit nově zřízenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na jihu Moravy. Proti ní bojuje i podnikatel František Fabičovic, jemuž ochranný režim komplikuje hospodaření. Zároveň patří mezi největší sponzory Motoristů, uvedly.

