Představitelé vítězného hnutí ANO se ve středu dopoledne ve sněmovně sešli se svými partnery z řad Motoristů a SPD, s nimiž jednají o budoucí vládě. Na programu by měli mít diskuzi o programovém prohlášení budoucího kabinetu i o některých zákonech, jejichž rychlé projednávání považují za nezbytné, jako jsou třeba návrh rozpočtu či sněmovní jednací řád.
ANO jedná s Motoristy a SPD o státním rozpočtu i programových prioritách
„Budeme řešit zákony, které nezbytně musí jako jedny z prvních odejít do legislativního procesu, budeme řešit programové prohlášení vlády. To znamená sladění našich programů. Na tom teď v příštích dnech budeme pracovat,“ avizovala v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která ve středu ráno před jednáním sdělila, že očekává projednání důležitých zákonů, které musí prioritně putovat do legislativního procesu. Jako příklad uvedla zastropování sociálních odvodů pro živnostníky.
„Vláda (o jejímž vzniku se jedná) má středopravý půdorys, má sociální kontrolku i v podobě hnutí ANO. Současně jsem toho názoru, že se dokážeme shodnout na hospodářských tématech,“ sdělil první místopředseda ANO Karel Havlíček. Dodal, že otázka bezpečnosti by podle něho neměla mít žádná kritická místa. „Jasně jsme řekli, že počítáme s pevným ukotvením v rámci NATO a Evropské unie, ale samozřejmě tam mohou být určité detaily, kde budeme diskutovat déle,“ doplnil.
Že půjde o programovou schůzku, potvrdil už v úterý také předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný a při příchodu na středeční jednání totéž zopakoval předseda strany Petr Macinka. „Máme první jednání o programu, takže je to takový první krok, který by měl vést k nějakému výsledku, který se obvykle nazývá programové prohlášení vlády,“ sdělil.
Kauz Filipa Turka se podle Schillerové jednání týkat nebude
Schillerová v úterý rovněž dodala, že debata se nebude týkat nově zvoleného poslance za Motoristy Filipa Turka. Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. V pondělí zopakoval, že na sociální sítě napsal „mnoho blbostí“ v rámci černého humoru, za které by sám sobě zpětně nafackoval.
Údajné Turkovy výroky už začala podle zjištění ČT prověřovat policie jako možné trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.
Server iROZHLAS.cz ve středu přišel také s informací, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Ve společných garážích mu za stěrač auta dal obrázek šibenice, na střeše vozu pak stála velká lovecká nábojnice. Případ řešila policie, Turek přiznal, že šibenici nakreslil, vysvětloval to však tím, že bránil svou tehdejší přítelkyni. Případ se nakonec vyřešil jako přestupek.
„Otevřeně říkám, že pokud se ty věci zakládají na pravdě, tak je to neudržitelné a je na něm, aby se obhájil,“ sdělila k Turkovým kauzám ve středu ráno Schillerová, která se prý o události se zaměstnancem saúdskoarabské ambasády dozvěděla až přímo před středečním jednáním. Havlíček zopakoval, že Turek má nyní několik týdnů na to, aby vyvrátil informace, které se o něm objevují. „Míč“ je podle Havlíčka na straně Motoristů.
Předseda této strany Petr Macinka v souvislosti s novou kauzou poznamenal pouze to, že není úplně správně, když se předávají materiály o přestupkových řízeních médiím.
Podle dohody z minulého týdne má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Macinka i Havlíček po pondělní schůzce uvedli, že tato dohoda platí.