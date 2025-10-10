Chystáme dopis prezidentu Petru Pavlovi s jasným odůvodněním, proč se domníváme, že na vysoké exekutivní a ústavní funkce nemají mít některé podezřelé osobnosti přístup, a to z důvodu týkajících se výkonu práce, oznámila v Interview ČT24 předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Jako nevhodného kandidáta na post ministra zmínila Richterová například Petra Macinku (Motoristé), o němž se spekuluje, že by mohl obsadit resort životního prostředí. „Z jeho výroků je jednoznačné, že jde za Motoristy na ministerstvo prosazovat ideologii, ne funkční řešení,“ prohlásila v pořadu moderovaném Danielem Takáčem s odkazem na výzvu vědců a akademiků.
Macinka by na životním prostředí prosazoval ideologii, míní Richterová
26 minut
Hnutí SPD by pak mělo mimo jiné obsadit ministerstvo obrany. „Když se podíváte na to, co může SPD natropit na ministerstvu z hlediska muniční iniciativy, z hlediska naší důvěryhodnosti pro spolupráci napříč Evropou a samozřejmě také v rámci NATO, tak si k tomu ještě přidejte za Motoristy Filipa Turka na ministerstvu zahraničí a dílo zkázy je dokonáno,“ dodala Richterová.