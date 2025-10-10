Macinka by na životním prostředí prosazoval ideologii, míní Richterová


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24
26 minut
Interview ČT24: Předsedkyně poslanců Pirátů Olga Richterová
Zdroj: ČT24

Chystáme dopis prezidentu Petru Pavlovi s jasným odůvodněním, proč se domníváme, že na vysoké exekutivní a ústavní funkce nemají mít některé podezřelé osobnosti přístup, a to z důvodu týkajících se výkonu práce, oznámila v Interview ČT24 předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Jako nevhodného kandidáta na post ministra zmínila Richterová například Petra Macinku (Motoristé), o němž se spekuluje, že by mohl obsadit resort životního prostředí. „Z jeho výroků je jednoznačné, že jde za Motoristy na ministerstvo prosazovat ideologii, ne funkční řešení,“ prohlásila v pořadu moderovaném Danielem Takáčem s odkazem na výzvu vědců a akademiků.

Hnutí SPD by pak mělo mimo jiné obsadit ministerstvo obrany. „Když se podíváte na to, co může SPD natropit na ministerstvu z hlediska muniční iniciativy, z hlediska naší důvěryhodnosti pro spolupráci napříč Evropou a samozřejmě také v rámci NATO, tak si k tomu ještě přidejte za Motoristy Filipa Turka na ministerstvu zahraničí a dílo zkázy je dokonáno,“ dodala Richterová.

ANO se dohodlo na rozdělení resortů s Motoristy a SPD v případné vládě
Andrej Babiš
Načítání...