Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek ve videu na Facebooku řekl, že nelze během dne čekat oznámení vlády či jména ministrů. Snaží se do pátku vyjednat rozdělení resortů a výborů, zatím to ale nevypadá, poznamenal. O možné koalici jedná ANO s hnutím SPD a Motoristy.
Babiš: Nečekejte, že v pátek oznámím vládu
„Nečekejte, že dneska oznámím vládu, jména a tak dále. A neplánuju ani tiskovku,“ podotkl v pátek Babiš. „Vyčítají mi, že jednám rychle. Ano, protože chci mít maximálně času na koaliční smlouvu a na náš program,“ dodal. Podle prezidenta Petra Pavla proces vzniku vlády nelze uspěchat.
Babiš ve čtvrtek po jednání na Hradě řekl, že vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře a v pátek by mělo být jasno o rozdělení ministerstev. Pavel po schůzce oznámil, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové sněmovny, jejíž zasedání dříve svolal na 3. listopadu.
Pavel požádal Babiše, aby ho s prioritami a směřováním budoucí vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů seznámil v předstihu. Za zásadní při skládání vlády a pro její jmenování prezident považuje mimo jiné pevné zakotvení v EU, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či podporu institucí demokratického státu, uvedl.