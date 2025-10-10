Babiš: Nečekejte, že v pátek oznámím vládu

Důležité
10. 10. 2025Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek ve videu na Facebooku řekl, že nelze během dne čekat oznámení vlády či jména ministrů. Snaží se do pátku vyjednat rozdělení resortů a výborů, zatím to ale nevypadá, poznamenal. O možné koalici jedná ANO s hnutím SPD a Motoristy.

„Nečekejte, že dneska oznámím vládu, jména a tak dále. A neplánuju ani tiskovku,“ podotkl v pátek Babiš. „Vyčítají mi, že jednám rychle. Ano, protože chci mít maximálně času na koaliční smlouvu a na náš program,“ dodal. Podle prezidenta Petra Pavla proces vzniku vlády nelze uspěchat.

Babiš ve čtvrtek po jednání na Hradě řekl, že vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře a v pátek by mělo být jasno o rozdělení ministerstev. Pavel po schůzce oznámil, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové sněmovny, jejíž zasedání dříve svolal na 3. listopadu.

Pavel požádal Babiše, aby ho s prioritami a směřováním budoucí vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů seznámil v předstihu. Za zásadní při skládání vlády a pro její jmenování prezident považuje mimo jiné pevné zakotvení v EU, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či podporu institucí demokratického státu, uvedl.

Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
zdroj: ČSÚ, ČT24
