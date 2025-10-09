Předseda ANO Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem o postupu vyjednávání o vládě s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy. Babiš věří, že se podaří splnit úmysl mít do pátku rozdělená ministerstva. Babiš odmítl komentovat, jestli si Pavel kladl podmínky ohledně obsazení ministerstva vnitra a ministerstva obrany. Před hradní schůzkou doplnil, že víceméně už existuje dohoda o sněmovních výborech.
V pátek může být jasno, řekl Babiš k sestavení vlády po jednání s prezidentem
Babiš sdělil, že je schopný se s prezidentem setkat operativně a že je mu k dispozici. Před setkáním na Hradě řekl Babiš ve videu na Facebooku, že si ho Pavel na čtvrtek objednal. „Právě jedu za panem prezidentem, budu ho informovat, jak postupují jednání a počítám, že zítra (v pátek) budeme mít dohodu na rozdělení resortů. Makám na tom, co to jde,“ uvedl předseda ANO. Dodal, že úsilí dotáhnout dohodu spěchá, protože země je podle něj v katastrofálním stavu.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová podle Babiše ve středu jednala s předsedy sněmovních klubů. „Máme domluvené víceméně výbory,“ poznamenal. Většina poslaneckých klubů již má za sebou ustavující schůze a vybrané vedení.
Zasedání sněmovny svolal prezident Pavel na 3. listopadu, Babiš ve středu uvedl, že by do té doby chtěl mít hotovou koaliční smlouvu.