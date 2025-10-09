V pátek může být jasno, řekl Babiš k sestavení vlády po jednání s prezidentem


Předseda ANO Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem o postupu vyjednávání o vládě s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy. Babiš věří, že se podaří splnit úmysl mít do pátku rozdělená ministerstva. Babiš odmítl komentovat, jestli si Pavel kladl podmínky ohledně obsazení ministerstva vnitra a ministerstva obrany. Před hradní schůzkou doplnil, že víceméně už existuje dohoda o sněmovních výborech.

Babiš sdělil, že je schopný se s prezidentem setkat operativně a že je mu k dispozici. Před setkáním na Hradě řekl Babiš ve videu na Facebooku, že si ho Pavel na čtvrtek objednal. „Právě jedu za panem prezidentem, budu ho informovat, jak postupují jednání a počítám, že zítra (v pátek) budeme mít dohodu na rozdělení resortů. Makám na tom, co to jde,“ uvedl předseda ANO. Dodal, že úsilí dotáhnout dohodu spěchá, protože země je podle něj v katastrofálním stavu.

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová podle Babiše ve středu jednala s předsedy sněmovních klubů. „Máme domluvené víceméně výbory,“ poznamenal. Většina poslaneckých klubů již má za sebou ustavující schůze a vybrané vedení.

Zasedání sněmovny svolal prezident Pavel na 3. listopadu, Babiš ve středu uvedl, že by do té doby chtěl mít hotovou koaliční smlouvu.

ANO chce SPD nabídnout obranu místo vnitra
