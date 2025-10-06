Prezident Petr Pavel pokračuje v povolebních konzultacích. Přijal předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, který po schůzce řekl, že jeho strana bude tvrdou a konstruktivní opozicí a chce poměrné zastoupení v orgánech sněmovny i v jejím vedení. Pavel bude jednat také s šéfem hnutí SPD Tomiem Okamurou a předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou.
Pavel jednal s Hřibem, přijme i Okamuru a Macinku
Hřib probíral s Pavlem i otázku české muniční iniciativy na pomoc Ukrajině, jejíž zachování považuje za důležité pro bezpečnost Česka, či střet zájmů šéfa ANO Andreje Babiše.
V neděli Pavel přijal předsedu vítězného hnutí ANO Babiše, který po vyhlášení výsledků hlasování v sobotu započal jednání o povolební spolupráci s SPD a Motoristy sobě. Kromě expremiéra Pavel přivítal postupně předsedu ODS a premiéra Petra Fialu, lidoveckého šéfa Marka Výborného, předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana.
S Babišem prezident hovořil i o případném řešení jeho střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš podle hlavy státu navrhl varianty, které by byly v souladu se zákonem.
Vítěze voleb Pavel zatím jednáním o sestavení vlády nepověřil. Považoval by to za předčasné. O pověření bude mít podle prezidenta smysl hovořit, až se začne rýsovat nějaký půdorys vlády, která by měla šanci získat podporu sněmovny.
Se svoláním ustavující schůze dolní parlamentní komory počítá na začátku listopadu, vytvoří to podle prezidenta stranám dostatek prostoru pro jednání. Pavel to řekl po nedělních schůzkách.