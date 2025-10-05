Prezident Petr Pavel v neděli ráno zahájil povolební konzultace se šéfy politických stran a hnutí, které se dostaly do Poslanecké sněmovny. Jako první přijal předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše, s nímž hovořil mimo jiné o jeho sobotním vyjednávání s SPD a Motoristy. Jako druhý dorazil za koalici SPOLU současný premiér Petr Fiala (ODS), který za důležité označil, že populistické a extrémní strany nezískaly ústavní většinu.
Minutu po minutěPavel na Hradě jednal s Babišem a Fialou
„Probrali jsme výsledek voleb, otázku naší image v rámci NATO a EU, protože o tom do zahraničí chodí soustavně negativní informace. Myslím si, že to není spravedlivé, protože už jsem byl premiér a naše orientace byla jasná,“ komentoval po schůzce Babiš.
Prezident ho zatím nepověřil sestavením vlády, Babiš uvedl, že to by bylo předčasné. Předseda ANO sdělil, že prezidenta také informoval o sobotním večerním vyjednávání s Tomiem Okamurou za SPD a Petrem Macinkou za Motoristy v Průhonicích. To podle něj bude pokračovat, další podrobnosti odmítl dodat.
„Je jasné, že s Motoristy a SPD máme sto osm (poslanců), tedy je to stejné, jako to bylo na začátku za stávající vlády. Musíme si vzájemné pozice vyjasnit,“ doplnil. O variantě oslovení kohokoliv z koalice SPOLU dle svých slov neuvažoval. O pozici ve sněmovně a vládě podle něj bude jednat klub ANO.
Fiala: Budeme se bavit, jak být účinnou opozicí
Předsedu ANO u prezidenta následoval zástupce SPOLU Petr Fiala (ODS). „Pokládám za logické a v souladu s tradicí české demokracie, že vítěz voleb bude pověřen sestavením vlády. A tak ty věci budou nepochybně v dalších dnech probíhat,“ uvedl po schůzce. „Budeme se v následujících dnech bavit o tom, jak být co nejúčinnější opozicí ve sněmovně,“ pokračoval.
„Je důležité, že populisté s extrémními stranami sice získali většinu v Poslanecké sněmovně, ale nemají ústavní většinu. Je to dobrá zpráva a garance, že ne všechno půjde změnit,“ vyjádřil se. Vedení ODS se podle něj v následujícím týdnu sejde, aby se zabývalo dalším postupem.
Dále se má Pavel sejít s lidoveckým předsedou Markem Výborným, posléze se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Nedělní sérii schůzek zakončí předseda STAN Vít Rakušan. Zdeněk Hřib za Piráty, Okamura za SPD a Macinka za Motoristy se s Pavlem sejdou v pondělí.
Podle redaktorky ČT Nikoly Reindlové jde zatím pouze o „sondovací“ jednání. „Prezident chce vědět, jak jednotlivé strany vidí svou budoucnost ve sněmovně a co chtějí případně dělat ve vládě. Jaké vidí potenciální koaliční partnery, jak vidí svou budoucnost i třeba v opozici,“ sdělila.
