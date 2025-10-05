Hnutí ANO po sečtení výsledků ze všech okrsků vyhrálo letošní volby do Poslanecké sněmovny se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů. Druhá byla koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 23,36 procenta hlasů před Starosty s 11,23 procenta hlasů. Piráti se Zelenými obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD s Trikolorou, Svobodnými a PRO 7,78 procenta a strana Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů. Výsledky dnes byly zveřejněny na volebním webu.
ANO bude mít nově 80 poslanců, ODS 27, Starostové 22, Piráti 18 a lidovci 16 členů dolní parlamentní komory. Za SPD bylo zvoleno 15 poslanců, za Motoristy 13 a za TOP 09 devět členů Sněmovny. V porovnání s minulými sněmovními volbami si polepšili pouze ANO a Piráti. ANO obhajovalo 72 mandátů, ODS 34, Starostové 33, lidovci 23, SPD 20, TOP 09 celkem 14 křesel a Piráti byli čtyři.
V dolní komoře bude nově zřejmě osm klubů, tedy o jeden více než dosud. Hlavně díky nepřiznané koalici SPD se z devíti zvýšil na třináct i počet stran zastoupených v dolní parlamentní komoře. Kromě Motoristů přibyli Zelení, Svobodní, Trikolora a PRO, vypadli naopak Nestraníci. Počet poslanců bez stranické příslušnosti se snížil z patnácti na třináct.
Hlasovat letos přišlo podle konečných výsledků 68,95 procenta ze zhruba 8,25 milionu voličů, což je třetí nejvyšší účast ve sněmovních volbách od vzniku samostatného Česka. Před čtyřmi lety účast dosáhla 65,43 procenta.
Ostatní z letošních 26 volebních uskupení nepřekonaly pětiprocentní limit pro vstup do dolní parlamentní komory. Navzdory předvolebním průzkumům ji nepřekonalo ani hnutí Stačilo!, za které se o návrat do Sněmovny pokoušeli komunisté se sociálními demokraty. Obdrželo pouze 4,3 procenta hlasů a bude mít tak jako jediné z neparlamentních stran nárok na příspěvek ze státního rozpočtu.
O státní příspěvek naopak přijde hnutí Přísaha, neboť získalo jen 1,07 procenta hlasů. Je to v porovnání s minulými volbami v roce 2021 zhruba čtyřnásobně nižší zisk. Zisk každého ze zbývajících volebních uskupení byl nižší než půlprocentní.
Jednání v Průhonicích
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v sobotu vpodvečer nastínil, že jeho uskupení bude usilovat o jednobarevnou vládu. S Motoristy a SPD začali zástupci ANO jednat o vzniku kabinetu, který by řídilo právě nejsilnější uskupení ve sněmovně.
Babiš prý doufá, že „vládu v pohodě poskládá“. „Mám obrovskou radost, že hnutí ANO dosáhlo historického výsledku,“ řekl Babiš. Označil to také za absolutní vrchol své politické kariéry. Zároveň poděkoval všem, kdo šli k volbám. O hnutí řekl, že je jednotným týmem.
Debaty o novém kabinetu proběhly už v sobotu večer v Průhonicích u Prahy v domě předsedy ANO. Jednání se zúčastnili zástupci Motoristů a SPD, podle informací z místa se zapojili za Motoristy jejich předseda Petr Macinka, europoslanec Filip Turek či pražský lídr Boris Šťastný, za SPD předseda hnutí Tomio Okamura.
„Co si aktéři řekli, nebo říkají, to nevíme,“ popsal redaktor ČT Jakub Pacner. Účastníci jednání z místa odjeli bez komentáře, Babiš za novináři ven ze svého domu nevyšel.
Jednání s uskupeními, která ve volbách uspěla, má v plánu také prezident Petr Pavel. Scházet se s nimi plánuje od nedělního dopoledne na Pražském hradě.
Hlava státu ocenila vysokou účast ve volbách do Poslanecké sněmovny. Prezident pogratuloval k vítězství hnutí ANO a gratuloval i dalším úspěšným stranám. Přeje si, aby Česko mělo stabilní vládu. Výsledky hlasování podle hlavy státu ukazují, že voliči potvrdili jednoznačně převažující prozápadní směřování Česka.
Pokles hlasů pro současnou koalici
Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala (ODS) poblahopřál hnutí ANO k volebnímu vítězství a konstatoval, že složit vládu na současném půdorysu nebude možné. „Rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly, ale koncentrovaly se u ANO, výsledek je jasný a je třeba ho demokraticky akceptovat,“ sdělil.
Hnutí STAN je zklamáno z toho, že „demokratické strany“ nezískaly ve sněmovních volbách 101 mandátů, řekl předseda Starostů Vít Rakušan v televizi CNN Prima News. ČT později sdělil, že na hodnocení toho, proč to nevyšlo, je ještě brzy. „Jsme připraveni jako třetí nejsilnější subjekt v zemi na důslednou opoziční práci. Nebudeme obstruovat předávání moci po volbách,“ řekl. STAN podle něj bude tvrdou a kontrolující opozicí, která bude ctít hodnoty.
Předseda Pirátů Hřib ocenil, že se straně podařilo splnit hlavní cíl a porazit SPD. Piráti budou mít podle Hřiba silný poslanecký klub, který začne okamžitě pracovat. S povolebním vyjednáváním začnou nejdříve v neděli. Platí ovšem, že vylučují spolupráci s ANO, SPD a Motoristy.
Češi v zahraničí
U Čechů v zahraničí naopak vyhrála koalice SPOLU před Piráty a Starosty. Ostatní uskupení u krajanů propadly, podle údajů na volebním webu nepřekročily pětiprocentní hranici. Hnutí ANO, které celostátně zvítězilo se ziskem více než třetiny hlasů, v cizině získalo jen čtyři procenta, Motoristé sobě a SPD po dvou procentech.
Koalici SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 volilo 39,26 procenta Čechů v cizině. Piráti obdrželi 28,24 procenta hlasů, Starostové 21,48 procenta.
Před čtyřmi lety Češi v zahraničí nejvíce volili do sněmovny tehdejší koalici Pirátů se Starosty, která získala hlasy 50,47 procenta tehdejších 13.236 voličů, kteří mohli hlasovat jen na ambasádách. Druhá byla koalice SPOLU se ziskem 34,26 hlasů. ANO v roce 2021 obdrželo od Čechů v zahraničí 4,99 procenta hlasů, hnutí SPD 2,19 procenta.
Hlasovat v zahraničí přišlo 79,38 procenta z celkového počtu 37 654 voličů. Z nich 8978 využilo možnosti poprvé hlasovat korespondenčně. Volební komisaři ale museli vyřadit 221 hlasovacích lístků zaslaných poštou pro nedodržení zákonných podmínek.