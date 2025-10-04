SPD a Motoristé se sešli s Babišem, jednání nekomentovali


Zástupci Motoristů sobě a SPD se v sobotu večer v Průhonicích u Prahy setkali s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem. Z místa poté odjeli, s novináři nehovořili. Místopředseda ANO Karel Havlíček ve volebním štábu hnutí mluvil o možné spolupráci s Motoristy při jednání o sestavení příští vlády, spolupráci s SPD nechtěl předjímat. SPD podporu vlády ANO nevyloučilo.

Za Babišem nejprve dorazili vyjednavači Motoristů – tedy předseda strany Petr Macinka, europoslanec Filip Turek a pražský lídr Boris Šťastný. Po jejich odjezdu přijel předseda SPD Tomio Okamura. Účastníci jednání z místa odjeli bez komentáře, Babiš za novináři ven ze svého domu nevyšel.

  • 23:32

    Předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová (ANO) ve vysílání ČT zopakovala, jaké plány má ANO pro českou ekonomiku. „ Návrh státního rozpočtu, který schválila vláda Petra Fialy vrátíme k přepracování.“ Dále by zrušili ještě v tomto roce zvýšení odvodů pro živnostníky od 1. ledna 2026.

  • 23:26

    Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová ve vysílání ČT: „Zítra jde pan Babiš za panem prezidentem a předpokládám, že ten ho pověří sestavením vlády,“ uvedla. Na dotaz, zda bude ministryní financí, uvedla: „Když ji dostanu, tak ji přijmu.“

  • 23:24

    Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) ve vysílání ČT: „Proběhly svobodné volby. Je pro mě potěšující silná volební účast. Patří se pogratulovat vítězi voleb a uvidíme, jak rychle budou probíhat jednání. Před Českou republikou stojí plno výzev, které je třeba řešit co nejrychleji.“

„Jsou to okamžiky a situace, které potvrzují to, co byly dosud domněnky. (…) Už v podvečer se hovořilo o tom, že Motoristé budou vyjednávat s Andrejem Babišem,“ popsal z místa redaktor ČT Jakub Pacner. Bližší informace o vyjednávání nebyly k dispozici, nicméně i Okamura nastínil, že povolební vyjednávání proběhne ve večerních hodinách.

Volby vyhrálo ANO. Stačilo! je pod pěti procenty
Tisková konference hnutí ANO

„Co si aktéři řekli nebo říkají, to nevíme,“ dodal Pacner.

Podle neúplných výsledků zvítězilo ve sněmovních volbách hnutí ANO, získalo 34,55 procenta a mělo by mít 80 mandátů. SPD nejspíš dosáhla na patnáct mandátů, když získala asi 7,79 procenta. Motoristé poprvé prošli do sněmovny se ziskem necelých sedmi procent, měli by mít třináct poslanců.

Havlíček ve štábu vyloučil uzavření koalice se stranami současné vlády, tedy s ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, stejně jako s Piráty, kteří vládu loni opustili. Možnou spolupráci s SPD nechtěl předjímat. Okamura o spolupráci s ANO po volbách mluvil.

Bude pro nás nejdůležitější být součástí vládní konstelace, tvrdí Okamura
Volební štáb hnutí SPD
