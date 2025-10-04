Vládní politici na Slovensku vyjádřili radost z vítězství hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše ve sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra Fialy (ODS) přerušit s Bratislavou mezivládní konzultace. Slovenský prezident Peter Pellegrini očekává, že nová česká vláda přispěje k rozvoji vztahů se Slovenskem a pomůže oživit spolupráci v rámci V4.
Slovenští vládní politici vítají vítězství ANO, očekávají upevnění vztahů
„Věřím, že Česko bude mít po volbách vládu, která přispěje k rozvoji slovensko-českých vztahů a pomůže oživit spolupráci v rámci zemí V4,“ uvedl Pellegrini. Vítěznému hnutí ANO i jeho předsedovi Andreji Babišovi hlava slovenského státu blahopřála.
Pellegrini minulý týden řekl, že politické vztahy mezi Českem a Slovenskem by se zlepšily, pokud by se novým českým premiérem po volbách v Česku stal právě Babiš. Vyjádřil také přesvědčení, že v takovém případě by se obnovily mezivládní konzultace obou zemí.
„Gratuluji Andreji Babišovi k silnému volebnímu vítězství. Češi dali najevo, že chtějí politiky, kteří hájí zájmy svého národa, nikoliv cizí geopolitické zájmy,“ napsal na sociální síti Matúš Šutaj Eštok, který je ministrem vnitra a šéfem Hlasu, jedné ze tří vládních stran.
Česko-slovenské vztahy
Předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko vyjádřil radost nad výsledky českých voleb. „Zdravím, Andreji. To vítězství se zdá být úžasné. Česko má naději na změnu,“ prohlásil Danko. Podle něj premiér Fiala mnoho věcí nezvládl. „Češi dokázali, že jim není vlastní chování pana Fialy vůči nám a měli toho plné zuby. Důležité je, že je naděje na dialog mezi Slovenskem a Českem,“ doplnil Danko.
Přerušení mezivládních konzultací se Slovenskem česká vláda loni v březnu zdůvodnila rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Praha a Bratislava se rozcházejí zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání plnohodnotné ruské vojenské invazi. Nynější vláda premiéra Roberta Fica (Smer) dodávky zbraní Kyjevu ze státních zásob zastavila po svém předloňském nástupu do úřadu.
Babišovi k volebnímu vítězství hnutí ANO blahopřál na sociální síti také slovenský ministr životního prostředí za SNS Tomáš Taraba. Podle něj ve volbách prohrála vláda, která dva roky zatahovala Slovensko do předvolební kampaně.