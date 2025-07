Slovensko nebude hlasovacím automatem Bruselu, řekl místopředseda Smeru

Slovensko nebude hlasovacím automatem Bruselu jen proto, že si to přeje český premiér Petr Fiala (ODS), uvedl v pondělí místopředseda nejsilnější slovenské vládní strany Smer Richard Takáč k dopisu předsedy české vlády. Ten požádal svého slovenského kolegu a šéfa Smeru Roberta Fica, aby na úrovni Evropské unie neblokoval návrh osmnáctého balíku protiruských sankcí. Už dříve podobnou výzvu Ficovi adresoval německý kancléř Friedrich Merz.

Slovensko podmiňuje svůj souhlas s dalším balíčkem sankcí EU proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině vyřešením svých obav například ohledně budoucích dodávek plynu. Fico o víkendu řekl, že dohodu ve věci požadavků Bratislavy k plánu postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU chce do úterý, na kdy je naplánována schůzka ministrů zahraničí zemí EU. Fico tvrdil, že nemá výhrady vůči samotnému osmnáctému souboru sankcí, který cílí hlavně na energetický a bankovní sektor.