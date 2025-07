Fiala požádal Fica, aby neblokoval balík protiruských sankcí

Premiér Petr Fiala (ODS) dopisem požádal předsedu slovenské vlády Roberta Fica (Smer), aby na úrovni Evropské unie neblokoval připravený osmnáctý balík protiruských sankcí. Uvedl, že je to důležité nejen kvůli ukrajinským civilistům, kteří čelí stále silnějšímu ruskému bombardování, ale také vzhledem ke společné historii a bolestné zkušenosti s agresivní politikou Moskvy a okupací.

Slovensko podmiňuje svůj souhlas s osmnáctým balíčkem sankcí EU vůči Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině vyřešením svých obav například ohledně budoucích dodávek plynu. Ke schválení sankcí je potřebný jednomyslný souhlas členských zemí evropského bloku.

Fico v sobotu řekl, že jeho země chce do úterý dohodu s EU ohledně požadavků Bratislavy k plánu Evropské komise postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU. Pokud Slovensko dostane minimální záruky v této záležitosti, bude moci EU přistoupit k hlasování o novém balíku sankcí, uvedl.