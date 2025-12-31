Prezidentské volby v Guineji vyhrál vůdce puče Doumbouya


Nedělní prezidentské volby v africké Guineji podle očekávání vyhrál vůdce puče a šéf junty generál Mamady Doumbouya. Vyplývá to z předběžných výsledků, podle kterých získal Doumbouya 86,72 procenta hlasů, napsala v noci na středu agentura Reuters. Nejvyšší soud má nyní devět dní na ověření výsledků, pokud by se proti nim někdo ohradil. Opozice a kritici tvrdí, že junta tvrdě zasáhla proti svým protivníkům, kterým účast v hlasování znemožnila.

Doumbouya byl mezi vůdci státního převratu z roku 2021, který sesadil tehdejšího prezidenta Alphu Condého. Generál původně sliboval, že kandidovat na prezidenta nebude. V září ale vláda nechala schválit v referendu novou ústavu, která umožnila členům vojenské vlády se volby zúčastnit.

O úřad prezidenta se ucházelo devět lidí, známější představitelé opozice ale ve volebním klání chybí. OSN uvedla, že opoziční představitelé čelili během kampaně zastrašování. Analytici také poukazují na to, že volební orgány jsou pod přímou kontrolou současné vlády.

Ačkoli má Guinea velké nerostné bohatství, mimo jiné největší světové zásoby bauxitu, polovina obyvatel čelí vysoké úrovni chudoby a ohrožuje je nedostatek potravin, uvedl Světový potravinový fond (WFP). Po letech odkladů se v listopadu podařilo zemi zahájit dlouho odkládanou těžbu železné rudy v oblasti Simandou, za což si připisuje zásluhy Doumbouya. Ten slíbil, že z projektu bude země profitovat.

