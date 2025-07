Fiala se dohodl se Starmerem na spolupráci v jaderné energetice

Investice v řádu několika miliard korun již obdržela souhlas britských regulačních úřadů. Británie vybrala Rolls-Royce SMR jako dodavatele malých modulárních reaktorů, do jejichž výstavby hodlá v příštích čtyřech letech investovat 2,5 miliardy liber (asi 73 miliard korun). ČEZ ve spolupráci s Rolls-Royce SMR plánuje do roku 2050 postavit v Česku modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty.

Česko se podle Fialy vstupem společnosti ČEZ do firmy Rolls-Royce SMR bude podílet na vývoji a potenciálně i globálním šíření SMR. „Vytváříme podmínky pro to, aby malé modulární reaktory mohly být budovány i v Česku. Já si myslím, že by to bylo velmi vhodné doplnění výstavby dvou jaderných bloků v Dukovanech,“ dodal premiér s tím, že vláda pro to již má vytipované prostory.

ČEZ v pondělní tiskové zprávě uvedl, že první malý modulární reaktor v tuzemsku by měl vzniknout vedle Jaderné elektrárny Temelín přibližně v polovině třicátých let. Další místa nyní ČEZ posuzuje – jako vhodné se jeví lokality současných uhelných elektráren, například Tušimice v Ústeckém kraji.