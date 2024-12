V Česku mohou vzniknout dvě továrny pro malé modulární reaktory

V Česku by mohly vzniknout dvě továrny na moduly pro malé modulární reaktory (SMR), v příštích dvaceti až třiceti letech by podle maximálního předpokladu zaměstnaly až osm tisíc lidí. Lokality pro továrny definitivně vybrané nejsou, existují favorizované, sdělil člen představenstva Skupiny ČEZ Tomáš Pleskač po čtvrteční debatě Institutu pro veřejnou diskusi v ÚJV Řež.

„Číslo zahrnuje maximální předpoklad ve smyslu, že by to znamenalo, řekněme, dvě továrny na výrobu modulů, které budou v podstatě montovat do modulů i součástky, které vyrobí jiní dodavatelé, protože tam se zdaleka nebude vyrábět všechno, tam se budou kompletovat moduly,“ uvedl Pleskač. Dodal, že předpoklad zahrnuje i to, že se v Česku budou vyrábět komplety tlakových nádob.

Jako jednu z možných variant, kde by mohla továrna být, už představili zástupci Jihočeského kraje, Rolls-Royce SMR a ČEZu místo u jihočeského letiště.