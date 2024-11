U jihočeského letiště by mohla vzniknout továrna na malé modulární reaktory

ČTK

, pes

27. 11. 2024 Aktualizováno před 2 m minutami | Zdroj: ČTK

Pozemky u letiště v Českých Budějovicích

U jihočeského letiště by mohla vzniknout továrna na malé modulární reaktory. Společnosti ČEZ a britská Rolls-Royce SMR postaví malý modulární reaktor (SMR) vedle jaderné elektrárny Temelín. Výstavba by měla začít v roce 2029 a dokončena má být v roce 2034. Rolls-Royce SMR bude také stavět další servisní a vývojová centra, která bude potřebovat pro zajištění včasných dodávek. Díky tomu by mohlo vzniknout na jihu Čech až tři tisíce kvalifikovaných pracovních míst.

„Chceme, abychom byli prvním regionem v Evropě, kde vyroste malý modulární reaktor. Jako kraj máme několik výhod. Dlouhodobě tu funguje jaderná elektrárna, a tak je tady vzdělanostní základna lidí, kteří se v oboru pohybují. Za druhé je to jediné místo v Česku schválené pro výstavbu SMR. A za třetí, na letišti máme obrovské množství pozemků, které jsou připraveny k průmyslové výstavbě, všechny jsou v majetku kraje, a tak je můžeme nabídnout na vybudování třeba továrny na SMR,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Jihočeský kraj, ČEZ a Ústav jaderného výzkumu Řež před dvěma lety založily společnost South Bohemian Nuclear Park. „Důvodem bylo, že až ČEZ uzavře dohodu s nějakou společností ohledně výstavby SMR, tak aby se tato činnost přivedla na jih Čech,“ vysvětlil Kuba. Modulární reaktory díky menší velikosti lze ze sedmdesáti procent postavit v továrně a zbytek se dodělá na místě. To také může přinést příležitosti pro řadu jihočeských firem. „Neděláme to kvůli jednomu SMR v Temelíně. Děláme to proto, že ČEZ a Rolls-Royce SMR by do budoucna měly tyto technologie dodávat do všech míst, kde budou vyrůstat. To znamená, že by se nám na jihu Čech mohlo podařit vybudovat továrnu na SMR, zapojit jihočeské firmy do dodávek, až se SMR budou vyvážet po celé Evropě,“ dodal hejtman.

Malé modulární reaktory mají doplňovat ty velké Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii jsou SMR pokročilé jaderné reaktory o elektrickém výkonu až 300 megawattů elektrických na jeden výkonový modul. Jsou rozměrově menší než konvenční jaderné reaktory. Název SMR plyne z procesů jejich výroby, velikosti, modulární konstrukce, je tedy složený z určitých částí, a neodkazuje na typ reaktoru a využívaný jaderný proces. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný. „Malé modulární reaktory nemají nahrazovat velké bloky, ale doplňovat je. Budou významným zdrojem tepla pro města v lokalitách, kde vzniknou. S prvním z nich počítáme právě v Temelíně v první polovině 30. let. Je to nejlepší možný prostor pro pilotní projekt. Souběžně zde ale probíhá i příprava stavby dalších dvou velkých jaderných bloků navazujících na projekt nových jaderných bloků v Jaderné elektrárně Dukovany,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.