Podmínka za znásilnění pro muže ze Siřemi byla porušením zákona, rozhodl nejvyšší soud

Krajský soud v Ústí nad Labem porušil zákon, když muži z Lounska uložil za znásilnění a omezování osobní svobody jen podmínku. Nejvyšší soud (NS) dal za pravdu stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Muž později trestnou činnost opakoval, údajně v Siřemi věznil a znásilňoval další ženu. Výrok NS se však týká předešlého odsouzení a nemá bezprostřední důsledky. Za dané procesní situace totiž NS nemůže verdikt zrušit.
Okresní soud v Lounech muži v roce 2022 vyměřil tříletý nepodmíněný trest, odvolací soud ale trest změnil na podmíněný a stanovil pětiletou zkušební dobu. Podle Blažkovy stížnosti krajský soud „zásadním způsobem nesprávně vyhodnotil přitěžující okolnosti, a naopak nadhodnotil význam polehčujících okolností“, což nyní potvrdil také NS, podle kterého krajský soud „bagatelizoval a zjednodušil skutkový stav“.
„Bez důkazů se opřel o tvrzení obviněného, že se jednalo jen o ‚násilný exces‘ z předchozího, částečně konsensuálního vztahu,“ uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková. Muž podle rozsudku ženu svazoval, poutal řetězem ke zdi a dopouštěl se vůči ní násilí, jednak ze msty, jednak kvůli sexuálnímu uspokojení.
NS zdůraznil, že předchozí konsensuální vztah nepředstavuje svolení k následnému sexuálnímu násilí. Poukázal na judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, která varuje před reprodukcí sexistických stereotypů a bagatelizací genderově podmíněného násilí.
NS: Soud nesprávně hodnotil polehčující okolnosti
Odvolací soud nesprávně hodnotil polehčující okolnosti, jako je údajná lítost a sebereflexe, a nebral v potaz indicie naznačující, že se obviněný mohl podobného jednání dopustit i dříve. „V důsledku těchto pochybení byl obviněnému uložen trest, který je ve zřejmém nepoměru k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů a je v rozporu s účelem trestu,“ uvedla Tomíčková.
Muž ze Siřemi je nyní obviněný z další trestné činnosti podobného charakteru. Údajně dlouhou dobu věznil, týral a znásilňoval v domku jinou ženu. Pomáhali mu s tím tři lidé. Policii se přihlásily i další možné oběti.
Rozsudek už nelze zrušit
Ministerská stížnost pro porušení zákona je specifický mimořádný opravný prostředek. Byl-li zákon porušen ve prospěch obviněného, nelze už nezákonnost napravit, tedy zrušit sporné rozhodnutí.
NS proto vydal jen takzvaný akademický výrok. Slouží k objasnění, že v dané věci došlo k závažným a hrubým porušením zákona ze strany nižší instance, a především bude sloužit jako určité vodítko pro budoucí rozhodovací činnost soudů v obdobných případech, doplnila Tomíčková.
Porušení zákona NS v minulosti podobným způsobem konstatoval v případu otčíma, jenž nezletilou dívku několikrát týdně nutil k sexu a dostal za to jen podmíněný trest.