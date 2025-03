Tyran ženy z Lounska byl v podmínce za obdobný čin

I tehdy policisté tyrany našli a obvinili je. Okresní soud v Lounech Novákovi uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v době trvání tří let, ale on se odvolal. „Krajský soud následně výrok o trestu změnil tak, že sice ponechal tříletý trest odnětí svobody, ale povolil jeho podmíněný odklad,“ uvedla předsedkyně Okresního soudu v Lounech Hana Bachová. Novák tak nakonec do vězení nemusel a vrátil se domů. S podmínkou vyvázla i jeho spolupachatelka.

Novák Evu P. bil a znásilňoval celou noc. Pomáhala mu s tím další žena. „Propichoval mi bradavky, asi dvě hodiny v kuse mě mlátil. Už i ta holka mu pak říkala, ať už mě nechá, že mám dost. Nevím co by bylo, kdyby ho nepřesvědčila.“

Se svou první obětí se Novák znal, do domu ji pozval s nabídkou práce hostesky. Trýzněná Eva P. se Reportérům ČT sama přihlásila a čtyři roky starý, avšak pro ni stále živý zážitek popsala: „Měl nějakou masku, na ruce mi dal řetězy a na krk elektrický obojek jako psovi. Pověsil mě na velké háky u krbu. Do pusy mi strčil žínku, abych nemohla křičet,“ svěřila se.

Bývalá státní zástupkyně Věra Nováková rozhodnutí označuje vzhledem k závažnosti násilí za neobhajitelné. Advokátka Anna Koller připomíná, že Eva se zachránila pravděpodobně jen útěkem. „Vůbec nevíme, jak by ten případ probíhal dál,“ dodává Koller.

Podle Novákové je soud při ukládání trestu povinen zohlednit prožitky poškozené a to, jaké pro ni čin bude mít následky, respektive jak se bude cítit, když trýznitele potká. „To, co krajský soud udělal ve skutečnosti, je takzvaný victim blaming. Obviňuje oběť, že pokud by s pachatelem měla vztah nebo intimní zkušenosti předtím, zmenšuje to závažnost činu. To vyjádření považuju za poměrně skandální,“ říká k argumentaci soudu.

Bez znaleckých posudků

Reportéři ČT požádali o rozhovor soudce ústeckého krajského soudu Jiřího Kroupu, který o Novákově odvolání rozhodoval, vyjádřit se však nechtěl, a to ani při osobním setkání. Případ v e-mailu okomentovala pouze vedoucí útvaru organizačně právního Krajského soudu v Ústí nad Labem Gabriela Nedělková Pařízková: „Odvolací senát krajského soudu byl podrobně seznámen s kompletním spisovým materiálem a provedl osobní výslech tehdy obžalovaného předtím, než o odvolání rozhodl. Své rozhodnutí odůvodnil v písemném vyhotovení rozsudku, jímž o odvolání rozhodl.“

Podle advokátky Koller policie a soudy udělaly ještě jednu závažnou chybu, když opomenuly na pachatele vyhotovit znalecké posudky z oblasti sexuologie a psychiatrie, které by zmapovaly jeho osobnost a určily případný charakter jeho deviace. „Pokud by se zjistilo, že dotyčný vykazoval známky poruchy osobnosti nebo dokonce deviace se sadistickými prvky, soud by to musel reflektovat a zareagovat i v oblasti ukládání trestu,“ myslí si Koller.