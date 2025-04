Digitální svět či nárůst individualismu přináší víc stresorů, říká ředitel NÚDZ

„Celosvětově existuje konsenzus na tom, že společenské megatrendy – ať už je to přechod do digitálního světa, globalizace, nárůst individualismu, enviromentální změny – znamenají velký nárůst psychosociálních stresorů v populaci, které mají negativní vliv na duševní zdraví,“ sdělil Winkler.

Proto je získání zaměstnání jedním z klíčových terapeutických prvků, který pomáhá v celkové prognóze pacientů, sdělil Winkler. Dodal, že ze zaměstnání plyne pocit vlastní hodnoty, klid spojený s finanční jistotou nebo socializace a pocit, že člověk někam patří a že přispívá ke komunitě kolem něj.

Budování odolnosti

Podle Winklera je odolnost důležitým faktorem pro to, jestli se člověk dokáže s náročnými situacemi vyrovnat nebo ne. „Každý by měl být vybaven základními znalostmi a kompetencemi, jak takovou odolnost budovat, jak o sebe pečovat, abychom byli připraveni na ty náročné situace, které prostě v životě dřív nebo později přijdou,“ dodal.

Je nezbytné, aby v současné společnosti lidé odcházející ze základního vzdělání měli znalosti a schopnosti, jak se o sebe postarat, „abych si porozuměl, abych věděl, co to jsou emoce, jak s nimi nakládat, co to jsou hormony, jak na mě působí, jak na mě působí digitální média a tlak vrstevníků“, míní Winkler.