„Začal hrát orchestr a syn se rozbrečel.“ Vysoce citlivý člověk vnímá intenzivněji

Vše je intenzivní, nemůžete se soustředit, jste zahlcení, vadí vám hluk i světlo. Možná patříte mezi osoby, které zjistily, že jsou HSP (highly sensitive person neboli vysoce citlivý člověk). Tito jedinci mají nervové systémy, které zpracovávají emoce a podněty intenzivněji než u ostatních. Bývají inteligentní a mnohdy i velmi kreativní. Podle odborníků nejde o slabost, ale naopak to může být přednost. Výrazný osobnostní rys postihuje až každého pátého člověka.

„Od malička byl velice vnímavý, nic mu neuniklo. Slyší a vidí takzvaně za tři rohy. Že má vysokou citlivost, nám ale docházelo postupně. Nejvíce mu vadí asi hluk a také když se děje spousta věcí,“ říká paní Eva, matka pětiletého syna, která vyhledala odbornou pomoc.

Popisuje také, že se její syn například rozbrečel, když začal venku hrát orchestr a zazněl nepředvídatelný hlučný zvuk. „Projít ptačí voliérou v ZOO ho také rozhodilo. Dříve mu vadil i hluk přijíždějícího vlaku v metru. Teď už se to učí a zacpává si sám uši,“ uvedla. Když rodiče předpokládají, že se budou nacházet v prostředí, kde bude velký hluk, tak chlapci dávají dětská protihluková sluchátka, která mu trochu pomáhají.

Rodina zažívá s malým synem i jiné situace. „Když je ve velké společnosti, nabírá tam tolik podnětů, že mu prospívá odskočit si na chvíli do klidu, než ho to zahltí a přestane mít nad sebou kontrolu. Pro neznalé to vypadá, že se z ničeho nic dítě začne chovat nevhodně,“ sdělila paní Eva. Může jít například o rodinnou oslavu, ale i školku, kde je mnoho dětí.

Právě v předškolním zařízení je to pro rodinu těžší, proto se snaží přizpůsobit potřebám chlapce. „Jeden den v týdnu do školky nechodí. A kdykoliv to jde, odchází ze školky hned po obědě,“ dodává matka.

Nyní rodina hledá pro syna menší kolektiv a učitelku, která má zkušenosti s nadanými dětmi. „Hledáme prostředí, které nebude tak hlučné a kde budou mít znalost, jak s takovými dětmi pracovat, ne je škatulkovat jako problémové nebo je posílat stranou,“ doplnila matka.