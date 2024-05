Měla samé jedničky, ale viděla se jako hrozná žákyně. Mnozí se už někdy cítili jako podvodník

před 29 m minutami | Zdroj: ČTK , BBC , NPR , Journal of Mental Health & Clinical Psychology , Vogue , Vanity Fair , Centrum Locika , Impostor Syndrome Institute , The Imposter Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention , Medicine , Bussines Insider

Ze studie vyplývá , že ženy trpěly nedostatkem sebedůvěry, úzkostí nebo frustrací z toho, že nejsou schopny splnit normy úspěchu, které si samy zvolily. Psycholožky také zjistily, že ženy „podvodnice“ měly například sourozence nebo příbuzného, který byl označován za chytřejšího z rodiny. Od nejbližších například poslouchaly, že nikdy nemohou dosáhnout toho, co jejich sourozenci bez ohledu na to, jak jsou samy úspěšné. Ze svého výkonu přitom měly dobrý pocit a doufaly, že jejich rodina uzná, že jsou víc než jen citlivé nebo okouzlující.

Imposter syndrom v roce 1978 poprvé popsaly dvě psycholožky Pauline Rose Clanceová a Suzanne Imesová z George State University ve své studii s názvem „The Imposter Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention“. Zabývaly se velmi úspěšnými ženami ve věku dvacet až pětačtyřicet let, které byly přesvědčené o tom, že ve skutečnosti nejsou chytré, a obelhávají každého, kdo si myslí opak. Byly to ženy, které získaly doktorát v různých oborech, uznávané profesionálky či vynikající studentky.

Češi se čím dál častěji zajímají o své duševní zdraví a syndrom podvodníka není pro ně neznámým pojmem. To potvrzuje i Magdaléna Černá z Centra Locika, které na základě ohlasů vypracovalo na toto téma grafický materiál. „Imposter syndrom je velmi rozšířený jev. Ti, kdo jím trpí, o sobě pochybují, a to i v oblastech, ve kterých jsou obvykle velmi schopní a úspěšní. Jak se tomu bránit? Přestože to může být velmi těžké, zkuste se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, co už jste v životě dokázali. Je ve vašem okolí někdo, kdo si vašich schopností váží? Podívejte se na sebe jeho očima. Postupujte krůček po krůčku a hledejte své silné stránky a věci, co se vám daří a za které můžete být ve svém životě vděční. Vaše schopnosti a dovednosti jsou skutečné,“ uvedla.

Psycholožky zároveň zmiňují, že právě rodina může působit na mladou dívku také jinak. A to, že je ve všem nejlepší a neexistuje nic, co by nedokázala. V očích členů rodiny je dokonalá. Dítě však začíná mít zkušenosti, kdy nemůže dělat všechno, co by chtělo. Má potíže s dosažením určitých věcí, a přesto chce naplnit očekávání rodiny. „Protože je za všechno nevybíravě chválena, začíná nedůvěřovat tomu, jak ji rodiče vnímají. Navíc začíná pochybovat sama o sobě a dojde k tomu, že musí být hloupá, protože jí věci nejdou lehce. Není génius, a proto musí být intelektuální podvodnice,“ upozornily při zkoumání imposter syndromu.

Výjimkou nejsou ani studenti, kteří syndrom podvodníka mívají často. Například ve Velké Británii zjistili, že dva z pěti univerzitních studentů (43 procent) mohou trpět syndromem podvodníka. Pro řadu z nich jsou totiž zkoušky a úkoly vždy v popředí jejich myšlenek a touha po úspěchu mezi vrstevníky je obrovská, pro mnohé až zničující. Mnohdy ani nevědí, že takovým syndromem trpí a trápí se.

Když celebrity nevěří své slávě

Nejde ale jen o náročné profese nebo životní role, také veřejně známé a slavné osobnosti promluvily o svém úspěchu a pochybnostech. Například v prosinci 2018 Michelle Obamová navštívila dívčí školu v severním Londýně, kde se jí zeptali, jaké to je být vnímána jako „symbol naděje“. Bývalá první dáma podle BBC odpověděla: „Stále mám trochu syndromu podvodníka.“ A dodala: „Sdílím to s vámi, protože všichni máme pochybnosti o svých schopnostech, o naší moci a o tom, co ta síla je.“

A není to jen Obamová, ale také zpěváci nebo umělci, které fanoušci milují po celém světě, trpí pochybnostmi a strachem kvůli svému úspěchu. Jedním z nich je i americký herec, producent a režisér Tom Hanks. V rozhovoru pro NPR k filmu z roku 2016 Hologram pro krále řekl, že pochybování o sobě samém je „napínavý akt, kterým všichni procházíme“. „Jsou dny, kdy vím, že zítra ve tři hodiny odpoledne budu muset dodat určitou míru emocionálního zboží, a pokud to nedokážu, znamená to, že to budu muset předstírat. Když to předstírám, znamená to, že mě možná přistihnou při předstírání, a když mě přistihnou při předstírání, no, pak je prostě soudný den,“ svěřil se.

Pochybují o sobě ale i mladší hvězdy. Jednou z nejslavnějších žen na světě, která promluvila o syndromu podvodníka, je také herečka Emma Watsonová, která se proslavila jako Hermiona v Harrym Potterovi už v jedenácti letech. V únoru 2017 prozradila, že se cítila, jako by nepatřila na posledních pár premiér této čarodějnické ságy.

„Sešla jsem po červeném koberci a šla do koupelny. Měla jsem na sobě tolik make-upu a velké, nadýchané šaty. Položila jsem ruce na umyvadlo, podívala jsem se na sebe do zrcadla a řekla jsem: Kdo to je? Nespojila jsem se s osobou, která se na mě dívala, a to byl velmi znepokojující pocit,“ uvedla v rozhovoru pro Vanity Fair.