Izrael udeřil na desítky vojenských cílů v Íránu

Zpravodajský server The Times of Israel s odkazem na izraelský vojenský zdroj napsal, že Írán na Beerševu brzy ráno vyslal jednu balistickou raketu, která dopadla u bytového komplexu. Podle Reuters íránský útok zničil fasádu nejméně jednoho domu a zanechal po sobě velký kráter. „Máme tu přímý úder u jednoho domu, škody jsou poměrně velké,“ řekl zdravotník Šafir Botner.

Zasaženým jaderným pracovištěm v Teheránu je Organizace pro obranný vývoj a výzkum. Podle Tel Avivu byla zapojena do programu vývoje jaderných zbraní.

„Je čas ukončit drama na Blízkém východě a vyhnout se regionální eskalaci, která by nikomu neprospěla,“ zdůraznil Lammy, jenž se ve Washingtonu setkal s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem a zmocněncem Stevem Witkoffem.

Britský ministr zahraničí David Lammy kolem půlnoci SELČ po jednání v Bílém domě podle Reuters v komuniké britského velvyslanectví prohlásil, že podle něj v příštích dvou týdnech existuje možnost diplomatického řešení ohledně íránského jaderného programu a uzavření dohody, která by zabránila dalšímu zhoršení situace.

Trump do dvou týdnů rozhodne, zda se USA zapojí do izraelsko-íránského konfliktu

Zapojení USA

Podle dřívějšího vyjádření Bílého domu se během dvou týdnů americký prezident Donald Trump rozhodne, zda se Spojené státy do izraelsko-íránského konfliktu zapojí.

Přímé zapojení USA do úderů proti Íránu by podle bezpečnostního analytika Jakuba Drmoly z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity mohlo zásadně změnit rozložení sil. „Izraelcům by se patrně nejvíc líbilo využití amerického letectva k zničení nejdůležitějších a nejhlouběji zakopaných zařízení, která jsou součástí íránského jaderného programu,“ sdělil. Washington je podle něj jediný, kdo je toho za využití konvenčních zbraní schopen.

Akceschopnost Íránu ostřelovat Izrael se podle Drmoly postupně snižuje, což hodnotí jako strategii Izraele, který kromě jaderného programu cílí také na raketový program, respektive sklady zejména balistických raket. „Zatím to nevypadá, že by se izraelský protiraketový deštník blížil vyčerpání,“ dodal ke stavu druhé strany.