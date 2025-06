Musíme víc útočit na Teherán, rozhodl izraelský ministr obrany

před 37 m minutami | Zdroj: ČTK , Times of Israel

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac nařídil armádě, aby více útočila na Teherán s cílem podkopat stabilitu íránské vlády. V pátek to podle izraelského tisku Kac řekl při jednání s armádním velením. Dalšími cíli války, kterou Izrael zahájil údery na Írán minulý pátek, jsou íránský jaderný program a jeho balistické rakety, jež používá k útokům na území židovského státu.

Podle analytiků by současné údery mohly oslabit vládu islámských duchovních, kteří vedou Írán od roku 1979. Podle agentury Reuters někteří exiloví íránští politici vyzývají obyvatele, aby vyšli do ulic a postavili se proti režimu ajatolláhů.

Jiní však považují za málo pravděpodobné, že by ve válečných podmínkách vzniklo široké protestní hnutí. Íránská opozice podle Reuters ani nemá jasno, kdo by měl islámské duchovní v čele země nahradit. Do popředí se snaží dostat syn posledního šáha Rezá Pahlaví, kterého ale některé významné opoziční organizace odmítají.