Izrael čelí íránským raketám, média hlásí zásah nemocnice

19. 6. 2025 Aktualizováno před 5 m minutami | Zdroj: ČTK , Reuters , The Times of Israel

List The Times of Israel (ToI) uvedl, že nynější salva byla větší než ty nedávné. Napsal rovněž, že dostal hlášení o čtyřech dopadech raket ve středním a jižním Izraeli. Írán údajně vypálil asi dvacet balistických střel. Jedna z nich zasáhla nemocnici Soroka v Beerševě, píše ToI i The Jerusalem Post. Rozsah škod zatím není znám.