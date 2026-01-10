Politici rozdmýchávají nenávist, říká Ukrajinka žijící v Česku


Jedním z témat návštěvy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) na Ukrajině byly i vztahy Čechů k Ukrajincům. Macinka podle svého vyjádření chce, aby byly podobné, jaké mezi sebou mají Češi a Slováci. O tom, jak se příslušníkům ukrajinské komunity v Česku žije, s jakými problémy se potýkají a jak je ovlivňuje rétorika politiků, v pořadu 90′ ČT24 promluvili spoluzakladatelka iniciativy Hlas Ukrajiny Anastasiia Sihnaievska a Bohdan Rajčinec z Evropského kongresu Ukrajinců. Debatou provázel Jakub Musil.

„Vidím vysokou solidaritu u Čechů, vidím, kolik posílají příspěvků, vím osobně o stovkách lidí, kteří přijímali u sebe uprchlíky,“ říká Sihnaievska. Nepozoruje, že by podpora Ukrajinců ze strany Čechů klesala, avšak upozorňuje na skutečnost, že ze strany některých politiků jsou vůči nim rozdmýchávány nenávistné nálady. Ty jsou tak podle jejího názoru něčím, „co se nám někdo snaží vnutit, to co by nikdy neexistovalo, kdyby tady nehlásali ruskou propagandu“.

Největší proměnu rétoriky Sihnaievska zaregistrovala v období před parlamentními volbami a poté. „Proměnila se i se změnou vlády. A myslím, že ta rétorika se hrozně obrátila i v té předvolební soutěži, že hodně stran se snažilo, kdo víc prodá té nenávisti vůči Ukrajincům, kdo hlasitěji řekne, že zrušíme muniční iniciativu, nebudeme dávat ani halíř Ukrajincům,“ sdělila žena, která do Česka uprchla před válkou.

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Kyjevě se svým protějškem Andrijem Sybihou

Také Rajčinec míní, že politici mají velký vliv na to, jak se Ukrajinci v Česku cítí. „Ukrajinská komunita (…) sleduje s obavami, menšími nebo většími, svou budoucnost zde, a především ti, kteří jsou stále občany Ukrajiny, sledují svoji budoucnost na Ukrajině. Takže pokud někdo má dostatek prostoru v informačních médiích a říká negativistická stanoviska od rána do večera, můžete tomu podlehnout a samozřejmě tím i trpět,“ popisuje.

Symbolický význam ukrajinských vlajek

Vliv přitom podle něj mohou mít také symbolická gesta, jako například sundávání ukrajinských vlajek z budov. „Je to urážka do jisté míry těch lidí, kteří doufají v to, že přeci jen nenastane odmítnutí Ukrajiny,“ uvedl Rajčinec. Sihnaievska připomněla konkrétně sundání ukrajinské vlajky z budovy Poslanecké sněmovny, které začátkem listopadu inicioval předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Podle jejího názoru se jednalo o silné gesto, ukrajinská vlajka má pro ni velkou symbolickou hodnotu.

Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura

Rajčinec se obává, že protiukrajinské nálady budou v české společnosti ze strany některých aktérů rozdmýchávány i v budoucnu. „My se budeme snažit ukazovat tu realitu, která je pozitivní pro obě strany, to, co Ukrajinci přinášejí do Česka pozitivního,“ uvedl. „Čeho se máme bát? Musíme dělat to, co děláme dál. To znamená pracujeme, ukazujeme pravdu, Ukrajinci jsou pracovití, dobře se integrují, myslím si, že jsou vděční. Vděk a pokoru vyjadřují dost,“ říká Rajčinec.

Ukrajinci se do české společnosti podle něj integrují snadno a rychle, což přikládá geografické, kulturní a jazykové relativní blízkosti. Co se integrace týká, Sihnaievska považuje za klíčové naučit se jazyk. „Když chceš, aby tě slyšeli, musíš mluvit v tom jazyce, který lidé používají,“ říká. „Nejdůležitější pro Ukrajince je být samostatní, moci si vydělat, na sebe, na svou existenci, a aby bylo možné posílat peníze na pomoc armádě a příbuzným,“ dodává s tím, že zodpovědnost necítí jen za sebe, ale i za další, kteří potřebují pomoc.

