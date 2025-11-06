Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny

Nový předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal ze sněmovní budovy odstranit ukrajinskou vlajku. Ukrajinská vlajka byla na sněmovně od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi.
Vlajka zmizela z budovy odpoledne, ani ne den po Okamurově zvolení do čela sněmovny. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ sdělil serveru iDNES.cz Okamura.
Na sněmovních budovách se tak nyní nachází česká vlajky, vlajka Evropské unie a vlajka Izraele, která tam je od teroristického útoku palestinského hnutí Hamás v říjnu 2023.
Reakce opozičních politiků
„Ukrajinská vlajka na budově sněmovny byla symbolem lidskosti a solidarity s národem, který čelí brutalitě a nespravedlivé válce,“ uvedla Okamurova předchůdkyně ve funkci Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ukázal Okamura první den ve funkci, co jako jediné umí, a to pošlapat hodnoty, jako je solidarita a odvaha podporovat zemi napadenou Ruskem. „Na protest proti tomuto kroku vyvěsíme ještě dnes ukrajinskou vlajku na viditelném místě z balkonu našeho poslaneckého klubu,“ sdělil.
Místopředseda ODS Martin Kupka označil Okamuru za prodavače strachu a nenávisti. „Poslanci vládní koalice si ještě včera mohli při volbě předsedy sněmovny zachovat svou tvář, dnes už se zodpovědnosti nezbaví. Každý, komu skutečně záleží na prozápadním ukotvení naší země a umí rozlišit, kdo je agresor a kdo je oběť, musí pociťovat jedině stud,“ podotkl.
„Je to smutné a ostudné, ale bohužel ne překvapivé,“ sdělil lidovecký předseda Marek Výborný a vyjádřil důrazný nesouhlas. „Tento krok ale nejde jen za ním, jde i za celou nastupující vládní koalicí, která ho do čela sněmovny zvolila, a tím mu dala prostor k podobným krokům. Dlouhodobě mlžili o svém postoji k Ukrajině, ale teď se jasně ukázalo, kam vítr vane,“ poznamenal.
Ukrajinská vlajka už není ani na Národním muzeu
Ukrajinská modro-žlutá vlajka v létě zmizela také z Národního muzea na Václavském náměstí. Vedení muzea ji nechalo sundat kvůli propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Mluvčí muzea uvedla, že plochu na fasádě instituce využívá a bude využívat k propagaci významných výstav a akcí.
Koncem října se při happeningu na terase muzea dožadovaly navrácení vlajky na průčelí budovy desítky lidí. V minulosti se tam naopak konalo několik demonstrací proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.