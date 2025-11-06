Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny


6. 11. 2025

Nový předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal ze sněmovní budovy odstranit ukrajinskou vlajku. Ukrajinská vlajka byla na sněmovně od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi.

Vlajka zmizela z budovy odpoledne, ani ne den po Okamurově zvolení do čela sněmovny. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ sdělil serveru iDNES.cz Okamura.

Chci přispět k lepší atmosféře ve sněmovně, prohlásil Okamura po zvolení předsedou
Tomio Okamura

Na sněmovních budovách se tak nyní nachází česká vlajky, vlajka Evropské unie a vlajka Izraele, která tam je od teroristického útoku palestinského hnutí Hamás v říjnu 2023.

Reakce opozičních politiků

„Ukrajinská vlajka na budově sněmovny byla symbolem lidskosti a solidarity s národem, který čelí brutalitě a nespravedlivé válce,“ uvedla Okamurova předchůdkyně ve funkci Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ukázal Okamura první den ve funkci, co jako jediné umí, a to pošlapat hodnoty, jako je solidarita a odvaha podporovat zemi napadenou Ruskem. „Na protest proti tomuto kroku vyvěsíme ještě dnes ukrajinskou vlajku na viditelném místě z balkonu našeho poslaneckého klubu,“ sdělil.

Místopředseda ODS Martin Kupka označil Okamuru za prodavače strachu a nenávisti. „Poslanci vládní koalice si ještě včera mohli při volbě předsedy sněmovny zachovat svou tvář, dnes už se zodpovědnosti nezbaví. Každý, komu skutečně záleží na prozápadním ukotvení naší země a umí rozlišit, kdo je agresor a kdo je oběť, musí pociťovat jedině stud,“ podotkl.

„Je to smutné a ostudné, ale bohužel ne překvapivé,“ sdělil lidovecký předseda Marek Výborný a vyjádřil důrazný nesouhlas. „Tento krok ale nejde jen za ním, jde i za celou nastupující vládní koalicí, která ho do čela sněmovny zvolila, a tím mu dala prostor k podobným krokům. Dlouhodobě mlžili o svém postoji k Ukrajině, ale teď se jasně ukázalo, kam vítr vane,“ poznamenal.

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Ukrajinská vlajka už není ani na Národním muzeu

Ukrajinská modro-žlutá vlajka v létě zmizela také z Národního muzea na Václavském náměstí. Vedení muzea ji nechalo sundat kvůli propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Mluvčí muzea uvedla, že plochu na fasádě instituce využívá a bude využívat k propagaci významných výstav a akcí.

Koncem října se při happeningu na terase muzea dožadovaly navrácení vlajky na průčelí budovy desítky lidí. V minulosti se tam naopak konalo několik demonstrací proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.

18:29
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí se rozrostla. Má nové centrum i dalekohled

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí se rozrostla. Má nové centrum i dalekohled

před 27 mminutami
Pavel přijal demisi Fialovy vlády

Pavel přijal demisi Fialovy vlády

12:38
Súdánské polovojenské oddíly souhlasí s příměřím, armáda zřejmě ne

Súdánské polovojenské oddíly souhlasí s příměřím, armáda zřejmě ne

před 1 hhodinou
Izrael udeřil na města v Libanonu

Izrael udeřil na města v Libanonu

15:34
Ložisko u Zlatých Hor podle průzkumu skrývá skoro jedenáct tun zlata

Ložisko u Zlatých Hor podle průzkumu skrývá skoro jedenáct tun zlata

před 2 hhodinami
Rok 2025 bude podle WMO druhý nebo třetí nejteplejší v dějinách měření

Rok 2025 bude podle WMO druhý nebo třetí nejteplejší v dějinách měření

před 3 hhodinami
Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová

Zemřela výtvarnice a herečka Věra Křesadlová

13:10

Nový předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal ze sněmovní budovy odstranit ukrajinskou vlajku. Ukrajinská vlajka byla na sněmovně od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi.
18:29

Pavel přijal demisi Fialovy vlády

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal demisi vlády dosavadního premiéra Petra Fialy (ODS). Zároveň kabinet koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutí STAN pověřil, aby prozatímně vykonával funkce do jmenování nové vlády. Pavel na konci října pověřil jednáním o sestavení nového kabinetu Andreje Babiše, jehož hnutí ANO dává dohromady koalici s hnutím SPD a s Motoristy.
12:38

ČNB po kritice otočila, bankovky s Michlem nebudou

Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl rozhodl, že na speciální pětitisícikorunové bankovce ke 100. výročí založení Národní banky Československé nebude jeho podobizna. Michl to řekl po zasedání Bankovní rady. Nápad, který kritizovala řada expertů, podle něj vznikl v sekci peněžní a platebního styku centrální banky.
10:08

Ministerstvo zlepšilo prognózu vývoje hospodářství, centrální banka ji zhoršila

Ministerstvo financí zlepšilo ve čtvrtek odhad letošního hospodářského růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle něj letos zvýší o 2,4 procenta, v srpnu ještě čekalo růst 2,1 procenta. Inflace by letos měla být průměrně 2,4 procenta, vyplývá z představené makroekonomické prognózy. S odlišným názorem přišla Česká národní banka, která ve své prognóze pro letošek nyní očekává růst o 2,3 procenta, zatímco v srpnu odhadovala 2,6 procenta.
11:56

750 milionů na českou vědu. Tři týmy získaly prestižní evropské granty

Překonat genetickou poruchu vedoucí k vážným onemocněním, zkoumat vztah systému politických stran a společenských konfliktů na Blízkém východě a v severní Africe a zjistit, co se stalo s Evropou po pádu Římské říše. To jsou cíle ERC Synergy grantů, které 6. listopadu získaly tři týmy z České republiky. Každý grant získal podporu zhruba dvou set padesáti milionů korun na šest let.
před 4 hhodinami

Při průzkumu D55 u Přerova našli archeologové pozůstatky pravěkých vesnic

Pozůstatky několika pravěkých osad, ale i významné nálezy staré až sedm tisíc let objevili archeologové při výzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Výzkum, který navazuje na skrývky ornice, odhalil přes tři sta archeologických objektů z období od mladší doby kamenné až po dobu železnou. Mezi nejzajímavější nálezy patří rozsáhlý takzvaný hliník ze střední doby bronzové a celý půdorys neolitické stavby, informoval Marek Kalábek z Archeologického centra Olomouc. Stavba druhé části této dálnice by měla začít příští rok.
před 5 hhodinami

Soud kvůli pochybení volební komise v Blansku podá trestní oznámení

Nejvyšší správní soud (NSS) už vyřídil všechny volební stížnosti, které obdržel po volbách do Poslanecké sněmovny. Žádné nevyhověl, výsledek voleb je tak potvrzený. Soud zjistil chyby při sčítání hlasů v okrsku 28 v Blansku. Komise ubrala hlavně Pirátům, přidala hnutí ANO. Výsledek voleb to neovlivnilo, NSS tedy nezasáhl, rozhodl se však podat trestní oznámení kvůli maření přípravy a průběhu voleb.
10:55

Kos a Šteffel z Dozimetru dostali podmínky a pokuty

Podnikatel Pavel Kos, obžalovaný v kauze Dozimetr, dostal tříletý podmíněný trest. Musí také zaplatit dvanáct milionů korun. Soud přijal novou dohodu poté, co nepřijal dohodu o vině a trestu, kterou na konci října uzavřel se státním zástupcem Adamem Borgulou. Bývalý vedoucí IT v pražském dopravním podniku (DPP) Luděk Šteffel dostal podmíněný trest, musí zaplatit dva miliony korun.
10:05
