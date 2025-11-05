Poslanecká sněmovna si zvolí nové vedení


5. 11. 2025

Poslanci si v tajné volbě zvolí nové vedení sněmovny. Předsednické křeslo chtějí získat lídr SPD Tomio Okamura a někdejší místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Zákonodárci budou volit i nové místopředsedy. Nastupující koalice počítá se čtyřmi posty – dva by měly připadnout vládním stranám, další dva opozici.

V úvodu jednacího dne poslanci naplnili členy mandátový a imunitní výbor a schůzi přerušili. Výbor si v přestávce zvolí předsedu.

Předtím dodatečně složil poslanecký slib ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který se z pondělního zahájení ustavující schůze omluvil se zdravotních důvodů. Na plénu navíc bude skládat slib trojice nových poslanců ANO za trojici, která se vzdala mandátu hned při pondělním úvodu první povolební schůze.

Volba vedení sněmovny

Volba vedení sněmovny

  • 09:12

    Sněmovna ustavila mandátový a imunitní výbor a přerušila jednání. V přestávce výbor zvolí předsedu.

  • 09:11

    Hnutí STAN vyzvalo poslance ANO, aby nevolili šéfa SPD Tomia Okamuru předsedou sněmovny. Pokud nebude zvolen Jan Bartošek (KDU-ČSL), mělo by ANO nominovat svého kandidáta, řekl předseda STAN Vít Rakušan.

  • 09:08

    Poslanecký slib dodatečně složil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který se z pondělního zahájení ustavující schůze omluvil se zdravotních důvodů.

Volba vedení

Možná budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů má ve sněmovně 108 z 200 hlasů. K nominaci Okamury se očekává delší debata. Dosavadní vládní tábor poukazuje na jeho údajné extrémní postoje a nesnášenlivé výroky a také na jeho trestní stíhání.

Politici dosluhující koalice zmiňují rovněž Okamurova kritická stanoviska vůči Evropské unii, Severoatlantické alianci a pomoci Ukrajině napadené Ruskem. Lidovci i v souvislosti s tím nominovali Bartoška.

ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura
Předseda ANO Andrej Babiš

Po volbě předsedy poslanci rozhodnou o počtu místopředsedů sněmovny. Měli by být čtyři, tedy o dva méně než v minulém volebním období. Do tajné volby půjdou někdejší předseda mediálního výboru Patrik Nacher (ANO), místopředseda Motoristů Jiří Barták a bývalí místopředsedové dolní komory Jan Skopeček (ODS) a Olga Richterová (Piráti).

Plány nastupující koalice předpokládají místopředsednické pozice pro ANO, Motoristy, ODS a hnutí STAN, které chce navrhnout svého předsedu Víta Rakušana. Ten je však stále vicepremiérem a ministrem vnitra v dosluhující vládě Petra Fialy (ODS).

Jak má fungovat nová sněmovna, diskutovali poslanci v Událostech, komentářích
Události, komentáře: Noví poslanci poprvé v práci

Poslanci ho kvůli neslučitelnosti funkcí zatím nemohou do sněmovního předsednictva zvolit. Jedno místopředsednické křeslo tak zřejmě zůstane po ustavující schůzi dolní komory prázdné. Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení totiž plány ANO, SPD a Motoristů nepočítají.

V závěru schůze poslanci rozhodnou o zřízení a početnosti výborů a stanoví termín zahájení druhé schůze pléna. Připadne patrně na úterý 11. listopadu. Potom první povolební schůze skončí a Fialův kabinet bude muset podat demisi.

Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
zdroj: ČSÚ, ČT24

Poslanecká sněmovna si zvolí nové vedení

