ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu 3. listopadu, řekl Babiš


29. 10. 2025Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Hnutí ANO, SPD a Motoristé koaliční smlouvu podepíšou v pondělí 3. listopadu, kdy začne ustavující schůze nově složené Poslanecké sněmovny, uvedl předseda ANO Andrej Babiš, kterého prezident pověřil sestavením vlády. Předseda hnutí zároveň uvedl, že ve středu se bude řešit návrh nového jednacího řádu sněmovny, aby dolní komora parlamentu byla efektivní.

„Máme domluvenou koaliční smlouvu. Tu jsme si domluvili, že podepíšeme v pondělí 3. listopadu, v den, kdy zasedne poprvé nová sněmovna,“ řekl Babiš ve videu na síti X. V jednání ANO, SPD a Motoristů o programovém prohlášení možné budoucí vlády zůstávají podle Babiše k dotažení některé body, na kterých ještě není shoda.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček před začátkem jednání uvedl, že ve společném programu ANO, SPD a Motoristů je potřeba dořešit věci spíše formulačního a technického charakteru. Vedle programového prohlášení mají zástupci vznikající trojkoalice jednat také o návrzích na obsazení vedení sněmovny a jednotlivých výborů, připomněl Babiš.

Babiš by měl podle Pražského hradu poskytnout prezidentovi Petru Pavlovi koaliční smlouvu a programové priority ve druhé polovině tohoto týdne.

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu
Alena Schillerová a Karel Havlíček (oba ANO)

„Efektivní sněmovna“

„Dnes (ve středu, pozn. red.) projednáme nový jednací řád sněmovny, náš návrh, po kterém hlavně stávající vláda tak volala, aby se změnil, aby sněmovna byla efektivní,“ řekl také Babiš. Jednání dolní komory parlamentu v posledních čtyřech letech, kdy byly ANO a SPD v opozici, mnohdy blokovaly jejich obstrukce a některé schůze se protáhly do pozdních nočních hodin nebo i do následujících dní. S dlouhými projevy vystupovali Babiš i předseda SPD Tomio Okamura.

Prezident Pavel v červnu v projevu ve sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse. Poslanecké novely sněmovního jednacího řádu, jejichž cílem bylo omezit obstrukce a zvýšit efektivitu jednání, ale spadly pod stůl s volbami a koncem mandátu stávajících zákonodárců.

Na středeční schůzce by nově vznikající trojkoalice měla řešit také programové prohlášení, uvedl redaktor ČT Ondřej Pražák. Babiš totiž v pondělí uvedl, že se subjekty koalice na dvou až třech bodech prohlášení neshodly. Podrobnosti ale neuvedl.

4 minuty
Redaktor ČT Ondřej Pražák k povolebnímu vyjednávání
Zdroj: ČT24

Vedení sněmovny by měli poslanci volit druhý den první povolební schůze, tedy ve středu 5. listopadu. Předsedou dolní komory by se mohl podle dosavadních informací stát Okamura. Jeho protikandidátem bude v tajné volbě nominant KDU-ČSL Jan Bartošek.

Počet místopředsedů sněmovny by měl v porovnání s minulým volebním obdobím klesnout o dva na čtyři. ANO oznámilo nominaci Patrika Nachera, kandidát Motoristů dosud není známý. Dvě místopředsednické pozice připadnou stranám budoucí opozice, konkrétně ODS a STAN. Občanští demokraté chtějí opět navrhnout Jana Skopečka, hnutí STAN ohlásilo nominaci předsedy a dosavadního ministra vnitra Víta Rakušana.

Okamura jako šéf sněmovny je pro lidovce nepřijatelný, chtějí navrhnout Bartoška
Jan Bartošek (KDU-ČSL)

Výběr redakce

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

04:48Aktualizovánopřed 12 mminutami
ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu 3. listopadu, řekl Babiš

ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu 3. listopadu, řekl Babiš

08:31Aktualizovánopřed 31 mminutami
Trump přiznal, že mu třetí prezidentskou kandidaturu zakazuje zákon

Trump přiznal, že mu třetí prezidentskou kandidaturu zakazuje zákon

05:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Úřady v Gaze po izraelských úderech hlásí sedmnáct mrtvých

Úřady v Gaze po izraelských úderech hlásí sedmnáct mrtvých

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 64 lidí

Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 64 lidí

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael od úterního večera zabil v Gaze přes padesát lidí, hlásí tamní úřady

Izrael od úterního večera zabil v Gaze přes padesát lidí, hlásí tamní úřady

před 2 hhodinami
Ideologii Antify stvořil odpor proti Hitlerovi. Trump ji chce zničit

Ideologii Antify stvořil odpor proti Hitlerovi. Trump ji chce zničit

před 2 hhodinami
Past pokroku: Agent Orange ze Spolany ničil přírodu ve Vietnamu i Česku

Past pokroku: Agent Orange ze Spolany ničil přírodu ve Vietnamu i Česku

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu 3. listopadu, řekl Babiš

Hnutí ANO, SPD a Motoristé koaliční smlouvu podepíšou v pondělí 3. listopadu, kdy začne ustavující schůze nově složené Poslanecké sněmovny, uvedl předseda ANO Andrej Babiš, kterého prezident pověřil sestavením vlády. Předseda hnutí zároveň uvedl, že ve středu se bude řešit návrh nového jednacího řádu sněmovny, aby dolní komora parlamentu byla efektivní.
08:31Aktualizovánopřed 31 mminutami

Nákupy zimních pneumatik vrcholí. Stále více řidičů sahá i po celoročních

Konec října je obdobím zvýšeného zájmu o nákup zimních pneumatik. Prodejci říkají, že přibývá lidí, kteří zvažují a také pořizují celoroční variantu obutí svých vozů, která je určena na všechna čtyři roční období. Na takových gumách lze jezdit i v zahraničí – za předpokladu, že vyhovuje vzorek, jinak hrozí vyšší pokuty než v Česku. Na hory je ale odborníci nedoporučují. Tam by lidé měli vyjíždět s vyloženě zimním obutím. Pravidlo zimních pneumatik platí od začátku listopadu do konce března.
před 3 hhodinami

Prezident vyznamenal dramatika Svěráka či in memoriam Drábovou

Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě pěti osobnostem, o jedné více než loni. Řád obdrželi in memoriam dva vojáci a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, dále pak herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

„Ostrov demokracie“ a „připomínka svobody“. Česko oslavilo výročí vzniku Československa

Lidé v Česku si v úterý připomněli 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech byly na programu tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu zúčastnili tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) u památníku položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Hlava státu na Hradě také jmenovala nové generály.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

První československý zákon vznikl v bytě Aloise Rašína

Vznik Československa se připravoval už dlouho před říjnem 1918 – doma i v zahraničí. Nový stát potřeboval také nové zákony, a tak je jeho založení spojeno s něčím, co by bylo dnes možná označováno za malou legislativní smršť. Prvním zákonem vznikajícího státu se stala slova na obyčejném malém papíru s pěti odstavci. Ten se stal zákonem díky pěti podpisům představitelů Národního výboru a vznikl v noci ze 27. na 28. října v bytě Aloise Rašína v Žitné ulici.
před 12 hhodinami

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice plánuje vydat na obranu dvě procenta HDP. Financovat ji ale chce primárně podle aktuálních potřeb. Výdaje na obranu se musí vynakládat smysluplně, v souladu s potřebami armády a s úkoly, které má Česko v rámci Severoatlantické aliance (NATO), řekla v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Zástupci hnutí chtějí navýšit počet vojáků a investovat do posílení protivzdušné obrany.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Na horách napadly desítky centimetrů sněhu, v říjnu nejvíce za 16 let

V nejvyšších polohách Šumavy, Krkonoš a Jeseníků napadly k úternímu dopoledni desítky centimetrů sněhu. Naposledy se to v tomto období stalo před šestnácti lety. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve druhé polovině týdne se ale oteplí a sníh odtaje i z hřebenů.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů debatovali o směřování Česka a důvěře v demokracii

Lidé v Česku si připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. O tom, kam Česko v současnosti míří a jak je na tom s důvěrou v demokracii, s bohatstvím, tradicí a politickým bojem v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali filozof a sociolog Václav Bělohradský, umělec a bývalý poslanec František Ringo Čech, lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono Kateřina Šédová a ekonom Jan Švejnar. Tématem debaty byla také mimo jiné nízká porodnost a obavy mladých lidí z budoucnosti.
před 20 hhodinami
Načítání...