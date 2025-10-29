ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu 3. listopadu, řekl Babiš

Hnutí ANO, SPD a Motoristé koaliční smlouvu podepíšou v pondělí 3. listopadu, kdy začne ustavující schůze nově složené Poslanecké sněmovny, uvedl předseda ANO Andrej Babiš, kterého prezident pověřil sestavením vlády. Předseda hnutí zároveň uvedl, že ve středu se bude řešit návrh nového jednacího řádu sněmovny, aby dolní komora parlamentu byla efektivní.
„Máme domluvenou koaliční smlouvu. Tu jsme si domluvili, že podepíšeme v pondělí 3. listopadu, v den, kdy zasedne poprvé nová sněmovna,“ řekl Babiš ve videu na síti X. V jednání ANO, SPD a Motoristů o programovém prohlášení možné budoucí vlády zůstávají podle Babiše k dotažení některé body, na kterých ještě není shoda.
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček před začátkem jednání uvedl, že ve společném programu ANO, SPD a Motoristů je potřeba dořešit věci spíše formulačního a technického charakteru. Vedle programového prohlášení mají zástupci vznikající trojkoalice jednat také o návrzích na obsazení vedení sněmovny a jednotlivých výborů, připomněl Babiš.
Babiš by měl podle Pražského hradu poskytnout prezidentovi Petru Pavlovi koaliční smlouvu a programové priority ve druhé polovině tohoto týdne.
„Efektivní sněmovna“
„Dnes (ve středu, pozn. red.) projednáme nový jednací řád sněmovny, náš návrh, po kterém hlavně stávající vláda tak volala, aby se změnil, aby sněmovna byla efektivní,“ řekl také Babiš. Jednání dolní komory parlamentu v posledních čtyřech letech, kdy byly ANO a SPD v opozici, mnohdy blokovaly jejich obstrukce a některé schůze se protáhly do pozdních nočních hodin nebo i do následujících dní. S dlouhými projevy vystupovali Babiš i předseda SPD Tomio Okamura.
Prezident Pavel v červnu v projevu ve sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse. Poslanecké novely sněmovního jednacího řádu, jejichž cílem bylo omezit obstrukce a zvýšit efektivitu jednání, ale spadly pod stůl s volbami a koncem mandátu stávajících zákonodárců.
Na středeční schůzce by nově vznikající trojkoalice měla řešit také programové prohlášení, uvedl redaktor ČT Ondřej Pražák. Babiš totiž v pondělí uvedl, že se subjekty koalice na dvou až třech bodech prohlášení neshodly. Podrobnosti ale neuvedl.
Vedení sněmovny by měli poslanci volit druhý den první povolební schůze, tedy ve středu 5. listopadu. Předsedou dolní komory by se mohl podle dosavadních informací stát Okamura. Jeho protikandidátem bude v tajné volbě nominant KDU-ČSL Jan Bartošek.
Počet místopředsedů sněmovny by měl v porovnání s minulým volebním obdobím klesnout o dva na čtyři. ANO oznámilo nominaci Patrika Nachera, kandidát Motoristů dosud není známý. Dvě místopředsednické pozice připadnou stranám budoucí opozice, konkrétně ODS a STAN. Občanští demokraté chtějí opět navrhnout Jana Skopečka, hnutí STAN ohlásilo nominaci předsedy a dosavadního ministra vnitra Víta Rakušana.