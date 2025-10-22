Okamura jako šéf sněmovny je pro lidovce nepřijatelný, chtějí navrhnout Bartoška


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidovci mířící do opozice navrhnou na předsedu Poslanecké sněmovny bývalého místopředsedu dolní komory Jana Bartoška. Po středečním jednání poslanců KDU-ČSL to sdělil stranický předseda Marek Výborný a šéf sněmovní frakce Tom Philipp. Lídr SPD Tomio Okamura, kterého by měla podle dosavadních spekulací nominovat do čela dolní komory parlamentu vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů, je pro poslance KDU-ČSL nepřijatelný.

Lidovci vyčítají Okamurovi zejména jeho pohled na zahraniční politiku. Konkrétně zmínili jeho postoje k Evropské unii, k Severoatlantické alianci a k ruské vojenské agresi na Ukrajině. Předseda sněmovny hraje podle Výborného významnou roli v parlamentní diplomacii a Okamura by nebyl vhodným reprezentantem Česka. Od lidovců nedostane předseda SPD podle lidoveckého předsedy ani hlas.

K rozhodnutí lidoveckého klubu přispělo podle představitelů strany i oznámení ODS, že do volby šéfa sněmovny nikoho nominovat nebude. „I ostatní poslanci musí mít právo se rozhodnout,“ uvedl Výborný. Jednání o případné Bartoškově širší podpoře se podle Philippa ještě neuskutečnila, budou ji podle něj hledat i mezi poslanci budoucí koalice.

„Nám je zcela jasné, že tady v tom boji taháme za kratší konec. Ale myslíme si, že nepokusit se by byla velká chyba,“ podotkl. Výborný poukazoval na to, že volba členů vedení dolní komory bude tajná. Uskuteční se na ustavující schůzi 3. listopadu.

Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů
Poslanecká sněmovna

Pokud by byl Okamura zvolen, lidovci by verdikt podle svých zástupců respektovali. Okamura by ale podle nich neměl reprezentovat názory a postoje své či hnutí SPD, ale hájit jako třetí nejvyšší ústavní činitel zájmy Česka.

Klub KDU-ČSL ve středu také nominoval nynějšího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku do pozice předsedy sněmovního sociálního výboru. Dočasně, než Jurečka skončí v ministerské funkci, by výbor měla vést Monika Brzesková. Lidovci budou obsazovat také předsednické místo v mediálním výboru, nominovali svého jihočeského poslance a bývalého náměstka tamního hejtmana Františka Talíře.

