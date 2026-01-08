Policie znovu odložila případ ženy, kterou údajně zneužíval kněz

Policie počtvrté odložila případ ženy, kterou podle její výpovědi v letech 2008 a 2009 zneužíval kněz a tehdejší vedoucí její diplomové práce na teologické fakultě v Praze. Policie trvá na tom, že nedošlo ke spáchání trestného činu. České televizi to sdělila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Vyšetřovatelé se k věci vrátili po zásahu Ústavního soudu (ÚS), podle kterého špatně vyhodnotili důkazy a nedostatečně se zabývali ženinou bezbranností.
„Policisté došli k závěru, že nedošlo ke spáchání protiprávního jednání a věc na konci loňského roku odložili,“ uvedla Kropáčová.
Ústavní soud původně stížnost ženy odmítl. Po zásahu Evropského soudu pro lidská práva (ECHR) ale verdikt loni v červenci přehodnotil. „Orgány činné v trestním řízení byly povinny důkladně a dostatečně prošetřit všechny relevantní okolnosti ... Protože tak neučinily, došlo k porušení práva stěžovatelky na účinné vyšetřování,“ uvedla v červenci mluvčí ÚS Kamila Abbasi.
Štrasburský soud také přiznal ženě 25 tisíc eur (zhruba 606 tisíc korun) jako náhradu nemajetkové újmy a tisíc eur jako náhradu nákladů řízení.
Tvrzení o bezbrannosti
Žena uvedla, že byla při jednání duchovního ve stavu bezbrannosti. Sexuální aktivity prý probíhaly bez jejího souhlasu. Tvrdí, že byla pod dozorem onoho duchovního.
Policie i v minulosti dospěla k závěru, že se kněz nedopustil znásilnění, ani pohlavního zneužití. Sexuální nátlak tehdy ještě nebyl součástí trestního práva a znásilnění nebylo vymezeno stejně široce jako nyní. Z loňského nálezu ÚS plyne, že knězovo počínání bylo teoreticky postižitelné i podle tehdejší právní úpravy. Policistům proto přikázal případ znovu prošetřit.
Se zneužitím se údajně nesetkala poprvé
Už v době dospívání se žena setkala s jiným knězem, který ji podle ní osahával. Později při studiu na vysoké škole poznala vyučujícího, rovněž kněze, který si díky své erudici získal její důvěru a vedl jí diplomovou práci. Považovala ho za svého duchovního otce. Poté, co se mu svěřila s trýznivými vzpomínkami, nabídl jí „pomoc“, která ale údajně spočívala v obnažování a dotycích, požadoval prý také pohlavní styk.
Muž je podle dostupných informací řeholním knězem v janovské provincii Řádu bosých karmelitánů. Řád mu už dříve pozastavil výkon veřejné služby do skončení soudního i paralelního kanonického řízení.