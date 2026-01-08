Právě se stalo
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení Zobrazit

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.

Obžalovaný zaútočil noži na dvě prodavačky v obchodě v Hradci Králové loni 20. února krátce po otevření provozovny, oběti si vybral náhodně. Ženám bylo devatenáct a 38 let. První podle spisu muž zasadil 26 bodných a řezných ran a čtyři rány nožem zasadil druhé poškozené. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely. Pachatel po útoku z místa utekl, zásahová jednotka jej zadržela asi kilometr od místa činu.

Královéhradecký soud loni v říjnu konstatoval, že primárním motivem k vraždě byla u obžalovaného sexuální deviace – agresivní sadismus. Před samotným činem podle soudu nic nenasvědčovalo tomu, že deviací trpí a že chce zabíjet. Ještě před vraždou se mladík podle soudu zajímal například také o sestrojení bomby, plánoval i útok na jednu z hradeckých škol.

V době spáchání činu bylo obžalovanému šestnáct let, jako mladistvému mu za dvojnásobnou vraždu hrozilo maximálně deset let vězení. Čtvrteční jednání bylo kvůli věku pachatele neveřejné, rozhodnutí soud vyhlásil veřejně.

Soud se začal zabývat vraždou dvou prodavaček v Hradci Králové
Krajský soud začal projednávat případ vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou podle obžaloby spáchal mladistvý

Výběr redakce

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

před 4 mminutami
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

před 11 mminutami
Babiš je na Slovensku, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Babiš je na Slovensku, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

03:26Aktualizovánopřed 48 mminutami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

01:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

08:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

03:01Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Smaragdově zelený led pokryl Lipno. Výjimečný fenomén prostudovali vědci

Neobvyklý přírodní jev se objevil na jihočeské nádrži Lipno. Na konci roku 2025 tam velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR.
před 11 mminutami

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
před 11 mminutami

Bezohlední řidiči čtyřkolek ničí lyžařské trasy na Šumavě

Šumava se potýká s řidiči čtyřkolek, kteří vjíždějí do upravených běžkařských stop. Například na osmikilometrovém úseku, který ústí na Churáňově, čtyřkolky poškodily stopu na čtyřech místech. Incident zachytily kamery. Okruh spojuje Churáňov s Horskou Kvildou, vedení areálu odhaduje škodu v řádu tisíců korun. Podle vedoucího Lyžařského areálu Zadov Luďka Sásky totiž práce rolby, která vytváří lyžařské stopy, stojí kolem pěti tisíci korun za motohodinu, přičemž rolba pak stráví úpravou čtyři až šest hodin. Na mnohem vyšší částku se může vyšplhat pokuta od správců národního parku, protože čtyřkolky jezdí i po turistických trasách. Mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák uvedl, že pokuta ve správním řízení může dosáhnout až do výše sto tisíc korun. Tamější obce si také stěžují na nárůst případů, kdy řidiči aut driftují na parkovištích a způsobili tak dopravní nehody.
před 4 hhodinami

Nedostatečné značení komplikuje dopravu na křížení D1 a D2, přibývá nehod

Na přestavovaném křížení dálnic D1 a D2 u Brna komplikuje řidičům orientaci nedostatečné dopravní značení. Na nový režim dopravy si zvykají třetím dnem. Policisté upozorňují, že zatímco někde provizorní informace chybí, jinde dosud nezmizely staré dopravní značky. I kvůli tomu přibývá nehod.
před 15 hhodinami

Policie obvinila šéfku zlínské hygieny za ujetí od nehody, hrozí jí rok vězení

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Sedláčkové hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti, sdělila zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková. Na obvinění upozornil Český rozhlas (ČRo) i Seznam Zprávy, který loni zveřejnil, že řidičkou byla Sedláčková.
před 16 hhodinami

Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu

Středa přinesla o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.
před 20 hhodinami

Špína a přemrštěné nájmy. Reportéři ČT zmapovali obchod s chudobou

Žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách, ale platí za to i násobně víc, než kdyby bydleli v moderním bytě. To je podle úřadu případ desítek lidí v Chrasti na Chrudimsku. Majitel bývalé továrny je tam ubytoval v budovách, které vůbec pro bydlení nejsou určené. A to samé dělá i v jiných městech. Úřady o tom mluví jako o typickém příkladu obchodu s chudobou, ale neví si s tím zatím rady. Pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
před 21 hhodinami

Noc důstojnosti upozornila na potřebu komunitních služeb místo ústavní péče

V Praze, Brně a v další desítce měst se už počtvrté konala Noc důstojnosti. Připomíná tragický případ Doroty Šandorové, kterou před pěti lety udusil pečovatel sociální služby v domově pro lidi s postižením. Akce upozorňuje na porušování práv lidí s intelektovým postižením a zdůrazňuje nutnost rozvoje komunitních služeb namísto ústavní péče.
včera v 10:01
Načítání...