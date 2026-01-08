Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
Obžalovaný zaútočil noži na dvě prodavačky v obchodě v Hradci Králové loni 20. února krátce po otevření provozovny, oběti si vybral náhodně. Ženám bylo devatenáct a 38 let. První podle spisu muž zasadil 26 bodných a řezných ran a čtyři rány nožem zasadil druhé poškozené. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely. Pachatel po útoku z místa utekl, zásahová jednotka jej zadržela asi kilometr od místa činu.
Královéhradecký soud loni v říjnu konstatoval, že primárním motivem k vraždě byla u obžalovaného sexuální deviace – agresivní sadismus. Před samotným činem podle soudu nic nenasvědčovalo tomu, že deviací trpí a že chce zabíjet. Ještě před vraždou se mladík podle soudu zajímal například také o sestrojení bomby, plánoval i útok na jednu z hradeckých škol.
V době spáchání činu bylo obžalovanému šestnáct let, jako mladistvému mu za dvojnásobnou vraždu hrozilo maximálně deset let vězení. Čtvrteční jednání bylo kvůli věku pachatele neveřejné, rozhodnutí soud vyhlásil veřejně.