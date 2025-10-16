U mladistvého obžalovaného z vraždy prodavaček chce žalobkyně deset let vězení

U mladistvého obžalovaného z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové byla zjištěna sexuální deviace agresivní sadismus, oznámila po skončení dokazování u Krajského soudu v Hradci Králové státní zástupkyně Lucie Žabková. Navrhla pro něj trest odnětí svobody při horní desetileté hranici trestní sazby. Krajský soud vynese rozsudek 24. října.
„V případě mladistvého jsem navrhla trestní opatření při horní hranici zvýšené trestní sazby, která je pět až deset let. V návaznosti na motiv byla navrhována i zabezpečovací detence. Motiv je chorobný. U mladistvého byla zjištěna velice závažná sexuální deviace agresivní sadismus. Je to nejzávažnější parafilie, kterou může trpět,“ řekla Žabková.
Obžalovaný zaútočil nožem na dvě prodavačky v obchodě řetězce Action v obchodní zóně v Hradci Králové 20. února krátce po otevření provozovny. Ženám bylo 19 a 38 let. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely.
Dosud bylo hlavní líčení s ohledem na věk obžalovaného neveřejné. V době spáchání činu mu bylo šestnáct let, nyní je mu sedmnáct.
„Nikomu se nesvěřil“
„Konkrétní oběti byly náhodné, nicméně s touto konkrétní deviací souvisí touha zabíjet a být v tom úspěšný. Proto pachatel volí takové osoby, u kterých to bude reálně splnitelné, proto ženy,“ řekla Žabková. Uvedla také, že před samotným činem se neprojevoval tak, že by mohla být u něj rozpoznatelná zmíněná deviace. „Navenek nedělal nic, co by mohlo být považované za varovný signál jeho poruchy. Nikomu se nesvěřil,“ řekla Žabková.
Pokud bude podle jejího návrhu odsouzen, nejprve si odpyká trestní opatření a poté by nastoupil detenci. „Rozhodnutí soudu ale nelze předjímat,“ řekla Žabková.
Obžalovaný se v přípravném řízení přiznal, později projevil zájem o prohlášení viny. Senát krajského soudu prohlášení nepřijal, aby si udělal jasno například v tom, co mladíka k útoku vedlo a k jeho osobnosti. Soud po dohodě se stranami nepředvolal žádné svědky, ale vyslechl soudní znalkyně. Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení. U krajského soudu nevypovídal.
Krajský soud projednává případ od úterý 14. října za přísných bezpečnostních opatření. Obžalovaného v neprůstřelné vestě vodila do jednací místnosti eskorta za přítomnosti členů vězeňské služby v kuklách a se samopaly.
Mladík bezprostředně po útoku utekl, zásahová jednotka jej zadržela asi kilometr od místa činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly negativní. Chlapec se následně k činu přiznal. Mladík podle kriminalistů žil ve svém fantazijním světě a objekt obchodu i oběti si vybral náhodně. Podle policie jednal sám a v minulosti neměl problémy se zákonem.