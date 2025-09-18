Policie ukončila vyšetřování dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové, ke které došlo v prodejně letos v únoru, a navrhla obžalovat mladistvého pachatele. Mladík byl shledán příčetným a schopným účasti na trestním řízení.
Policie navrhla obžalovat mladíka z únorové dvojnásobné vraždy prodavaček
Vzhledem k nízkému věku chlapci za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení.
Soud šestnáctiletého mladíka poslal do vazby již v únoru. Hrozí mu až deset let vězení, k činu se doznal. Bylo to za přítomnosti obhájce, řekl ČT24 kriminalista Roman Popiolek, který byl u chlapcova výslechu. Obviněný podle dosavadních zjištění nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, dodal Popiolek.
Připravujeme podrobnosti.