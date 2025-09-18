Důležité
Policie navrhla obžalovat mladíka z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové Zobrazit

Policie navrhla obžalovat mladíka z únorové dvojnásobné vraždy prodavaček


před 2 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Policie ukončila vyšetřování dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové, ke které došlo v prodejně letos v únoru, a navrhla obžalovat mladistvého pachatele. Mladík byl shledán příčetným a schopným účasti na trestním řízení.

Vzhledem k nízkému věku chlapci za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení.

Soud šestnáctiletého mladíka poslal do vazby již v únoru. Hrozí mu až deset let vězení, k činu se doznal. Bylo to za přítomnosti obhájce, řekl ČT24 kriminalista Roman Popiolek, který byl u chlapcova výslechu. Obviněný podle dosavadních zjištění nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, dodal Popiolek.

Připravujeme podrobnosti.

Soud poslal do vazby mladíka obviněného z dvojnásobné vraždy v Hradci
Pietní místo v Hradci Králové
Načítání...