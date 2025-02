Soud poslal do vazby mladíka obviněného z dvojnásobné vraždy v Hradci

Soud poslal do vazby šestnáctiletého mladíka, kterého policie obvinila z vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Hrozí mu až deset let vězení, k činu se doznal. Bylo to za přítomnosti obhájce, řekl ČT24 kriminalista Roman Popiolek, který byl u chlapcova výslechu. Obviněný podle dosavadních zjištění nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, uvedl Popiolek.

Tragédie se odehrála ve čtvrtek ráno v obchodní zóně v Hradci Králové, kde útočník ubodal nožem dvě prodavačky ve věku 19 a 38 let. Poté utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. Mladíkovi hrozí v případě odsouzení až deset let vězení.

Výslech obviněného kriminalisté ukončili ve čtvrtek. „Mladistvý obviněný doznal plně svou trestnou činnost před svým obhájcem,“ řekl Popiolek. Dodal, že mladík byl samotář a kriminalisté nezjistili jeho napojení na žádnou náboženskou nebo extremistickou skupinu.

Podle Popiolka žil obviněný v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a nemá ani práci, ani zájem o další vzdělání. „Žil ve svém virtuálním fantazijním světě a svoje fantazijní představy uskutečnil. Vybral si náhodný cíl,“ dodal kriminalista.