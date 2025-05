ANO chce mimořádnou schůzi k bitcoinům a ministerstvu, Blažek obvinění odmítá

„Myslíme si, že to je takový skandál, že je nezbytné, aby se k tomu sešla mimořádná schůze,“ prohlásila Schillerová. Pokud schůzi koalice neumožní, ANO podle ní zváží další kroky.

Předseda klubu ODS Marek Benda řekl, že pokládá za pravděpodobné, že koalice schválení programu mimořádné schůze umožní. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ji musí svolat do deseti dnů od podání žádosti.

Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Blažek ve čtvrtek řekl, že soudy neprokázaly, že kryptoměna pocházela z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly v budoucnu, finanční prostředky by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl ministr. V pátek odmítl, že by šlo o praní špinavých peněz, protože zmíněnou kryptoměnu získal stát.