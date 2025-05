Ukrajina navyšuje výrobu zbraní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem prosince představil zbraň Peklo, která nese charakteristiky rakety s plochou dráhou letu a bezpilotního letounu s doletem až sedm set kilometrů. „Je velmi důležité, abychom tyto zbraně nejen testovali, ale také používali. Budeme je používat ve velkém měřítku,“ vyjádřil se.

Ukrajinští vojáci často to, co se děje na bojišti, popisují jako válku dronů. Promítá se to i do statistik: přes 96 procent bezpilotních letounů, které nasadila armáda, bylo vyrobeno přímo na Ukrajině.

„V roce 2024 ukrajinské podniky vyrobily a smontovaly více než 1,5 milionu bezpilotních letounů FPV, útočných dronů-bombardérů, sebevražedných dronů a bezpilotních letounů typu Deep Strike s dlouhým doletem,“ uvedl Ihor Fedirko z ukrajinské rady zbrojařů.