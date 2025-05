Ukrajina nemusí dodržovat žádná omezení doletu dodaných zbraní, řekl Merz

Ukrajina už nemusí dodržovat žádná omezení doletu u zbraní, které jí dodávají západní spojenci. V rozhovoru se stanicí WDR to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj omezení zrušily Spojené státy, Británie, Francie a už i Berlín. Dodal, že to znamená, že Ukrajina se nyní může bránit i útoky na vojenské cíle v Rusku. Kreml toto rozhodnutí zkritizoval jako nebezpečné.

V Německu se už od samého počátku války vede diskuze o dodání střel s plochou dráhou letu Taurus s dosahem přes 500 kilometrů. Bývalý kancléř Olaf Scholz je Kyjevu dodat odmítal, Merz naznačil, že by je Německo pod jeho vedením dodat mohlo . Moskva před tím Berlín varovala, Německo by se podle Kremlu takovým krokem stalo jednou z válčících stran. V pondělním rozhovoru se nicméně kancléř přímo o taurusech nezmínil.

„Neexistují žádná omezení dosahu pro zbraně, které Ukrajina dostává, ať už od Britů, Francouzů, od nás a od Američanů také ne,“ tvrdí německý kancléř. Dodal, že to znamená, že Ukrajina se nyní může bránit i útoky na vojenské cíle v Rusku. „To ještě donedávna nedělala, až na výjimky. Teď už může,“ sdělil.

Merz: Putin považuje dosavadní nabídky na jednání za slabost

Nová německá vláda před časem také uvedla, že přestane zveřejňovat podrobné údaje o dodávkách zbraní Kyjevu. Je tak otázkou, zda či kdy by se veřejnost o dodání taurusů Ukrajině dozvěděla.

Merz v rozhovoru se stanicí WDR rovněž řekl, že ruský vládce Vladimir Putin považuje dosavadní nabídky na jednání o míru na Ukrajině za projevy slabosti. Pokud Rusko nepřijme ani nabídku na jednání ve Vatikánu, bude podle Merze nutné připravit se na to, že „tato válka bude trvat déle, než bychom si přáli nebo než bychom si dokázali představit“.

Podle webu časopisu Der Spiegel by mohl ve středu za Merzem do Berlína dorazit na návštěvu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jednat by mohli mimo jiné o dalším postupu ve snaze o jednání s Moskvou či o obsahu dalších protiruských sankcí.