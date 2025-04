Rakety Taurus jsme ochotní poslat na Ukrajinu, sdělil Merz

před 14 m minutami | Zdroj: Financial Times , The Kyiv Independent , Lockheed Martin

Německo je ochotné poslat na Ukrajinu rakety dlouhého doletu Taurus, prohlásil nastupující spolkový kancléř Friedrich Merz. Zdůraznil, že je třeba donutit ruského vládce Vladimira Putina k ústupkům. Merz vysvětlil, že rakety by Ukrajině předal, pokud by se tak stalo v koordinaci s evropskými spojenci. „Musíme se na tom společně dohodnout,“ dodal. Ukrajina se brání otevřené ruské agresi přes tři roky.

„Naši evropští partneři již rakety s plochou drahou letu dodávají,“ řekl v neděli večer veřejnoprávní televizi ARD Merz. „Dělají to Britové, dělají to Francouzi. A stejně tak to dělají Američané,“ dodal podle serveru Financial Times.

Merz naznačil, že rakety Taurus by mohly sloužit k útoku na ruskou vojenskou infrastrukturu na okupovaném poloostrově Krym, včetně Kerčského mostu, který slouží jako důležitá zásobovací trasa, upozornil server The Kyiv Independent. Most se stal několikrát terčem ukrajinských útoků a při úderech v říjnu 2022 a červenci 2023 utrpěl těžké škody.

Ukrajina již obdržela americké raketové systémy ATACMS a také řízené střely SCALP / Storm Shadow od Francie a Velké Británie. Washington i Londýn povolily Kyjevu používat tyto systémy k úderům na cíle na Ruskem okupovaném území, včetně Krymu.