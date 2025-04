Hrad Trosky a okolí už pociťují nápor fanoušků hry Kingdom Come

Více odpadků i problémy s parkováním. Na hrad Trosky v Českém ráji i do nedaleké obce míří díky oblíbené počítačové hře Kingdom Come 2 stále více turistů. Jak České televizi potvrdil starosta Troskovic Martin Svadbík, obec se na jejich nápor už připravuje. Plánují třeba vybudovat další parkovací místa. Posílí také hlídky na hranici přírodní rezervace Apolena, která se též ve hře objevuje. Vstup do ní je ale zakázaný.

Gotická zřícenina hradu Trosky je oblíbeným turistickým místem, který se nachází na stejnojmenném vrcholu nedaleko obce Troskovice. Jen o velikonočním víkendu ho navštívilo 5300 lidí, což je zhruba o polovinu více než minulý rok, kdy se počet pohyboval kolem 2900 návštěvníků.

„Největší počet byl v neděli, kdy přišlo 1860 lidí. Z nějaké části je to určitě kvůli té hře, mohlo to být ale i počasím,“ říká kastelánka hradu Pavlína Suchomelová. „Bylo by lepší, kdyby návštěvníci zvolili k dopravě spíše vlak než vlastní auto.“

Právě auta působila v okolí hradu problémy. „Příjezdová vlna přesáhla o dvacet procent kapacitu parkovišť. Auta parkovala, kde se dalo,“ uvedl starosta Troskovic Svadbík. Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český ráj a parkování a vjezd na nevyznačené plochy je zakázaný. Obec proto plánuje v následujících měsících zvýšení počtu parkovacích míst.

„Ukázalo nám to, že musíme vytvořit sekundární parkování,“ říká starosta Troskovic. Pokud by i tak byl počet aut stále příliš velký, museli by podle Svadbíka přistoupit k dalším opatřením. „V případě, že by se parkovací kapacity i tak naplnily, museli bychom návštěvníkům omezit vjezd do obce.“