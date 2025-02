Vychází pokračování Kingdom Come, zpodobnilo středověkou Kutnou Horu

Kingdom Come: Deliverance II

Hráči nové české videohry Kingdom Come: Deliverance II získávají od úterý šanci prozkoumávat reálie středověkých Čech. Podle statistik o předprodejích je o ni zájem po celém světě. Už první díl byl jednou z nejúspěšnějších tuzemských videoher.

Pokračování historické počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, které vychází v úterý 4. února, je v některých ohledech podstatně větší než první díl. Hra je komplexnější a realističtější a prakticky se odehrává ve třech různých lokacích. A čeká na ni celý svět: v předprodejích je globálně na druhém místě za hrou Counter-Strike 2.

Stejně jako v prvním díle se i Kingdom Come: Deliverance II odehrává na začátku patnáctého století a na minulý díl příběhově navazuje. Ústřední postavou je tak opět syn kováře Jindřich ze Skalice, který se dostal do veletoče předhusitských událostí v zemích Koruny české v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči mohou v pokračování znovu objevovat středověkou krajinu, tentokrát nově v Českém ráji, ale hlavně v Kutné Hoře a v jejím okolí.

Příběh hry Kingdom Come: Deliverance

Novinkou je kromě jiného například možnost využívat v boji kuše nebo první palné zbraně. Nehratelné postavy ve hře podle ředitele studia Warhorse Martina Frývaldského také mnohem více reagují na okolí i na samotnou postavu Jindřicha. Upozorňují ho například na to, že je zašpiněný, nebo ho okřikují, pokud si hvízdáním přivolává koně. Realističtější je například také počasí, které mimo jiné napodobuje meteorologické podmínky, jako třeba skutečné typy srážkových mraků.

Podle výkonného ředitele tak prakticky neexistovala oblast, kterou by při vývoji nebylo nutné měnit. Ještě větší rozlohu měla mít třeba také mapa, ale vývojáři nakonec rozhodli její rozlohu zredukovat. Důvodem bylo, aby všechna místa byla naplněna dostatečným herním obsahem, který by hráče bavil.

„Nakonec jsme do hry dostali více obsahu, než jsme původně věřili. Na začátku je vždy nějaký teoretický balík herního obsahu, ale z povahy vývoje se v určitých časových intervalech tento balíček obvykle zmenšuje,“ uvedl Frývaldský.

Turistický průvodce následuje cestu hrdiny počítačové hry Kingdom Come

Právě tyto postavy podle něj dávají hře „šťávu“ a vyvolávají v hráčích iluzi, že se pohybují v opravdu živém světě. „Pokud vás tedy NPC uvidí páchat zločin, buď s vámi bude přímo bojovat (v závislosti na jejích statistikách, vašich statistikách, vašem vzhledu, vaší pověsti), nebo NPC uteče, zavolá nejbližší stráž, která se vás pokusí dostat,“ nastiňuje Stolz-Zwilling. „Pokud se stane, že v době příchodu stráže budete pryč, NPC v okolí budou ostražitější než předtím.“ Celkově by měl svět nabízet více náhodných setkání nebo lidí, kteří na vás něco pokřikují, doplňuje.

Ty ale nejsou jako ve většině podobných her náhodné, nýbrž velmi přesně definované. „Každý má svůj domov, práci, zábavné aktivity a tak dále. Takže si dokážete představit, že město, které nyní obývají stovky NPC – se všemi funkcemi, které jsem zmínil – je samo o sobě výzvou,“ popsal Stolz-Zwilling pro server IGN .

Herní čas druhého dílu se má pohybovat okolo 90 hodin, což je o nižší desítky hodin více než u jedničky. Pokračování by mělo hráče více lákat si ji po dohrání spustit znovu. Za jeden z největších úspěchů Warhorse považuje, že se podařilo stabilně udržet při hraní druhého dílu 60 snímků za sekundu na konzolích Playstation 5 a Xbox Series X.

V Brně se učí historie podle videohry Kingdom Come. Podívejte se, jak přednášky vypadají

Druhý díl by podle Frývaldského měl být po vydání v mnohem lepším stavu. Tuto skutečnost potvrzují také někteří herní recenzenti, kteří kopii získali se zhruba třítýdenním předstihem. I u druhého dílu ale studio předpokládá, že bude muset minimálně v prvním měsíci opravovat některé nedostatky.

Vývojářskou společnost Warhorse Studios v roce 2019 po úspěchu prvního dílu Kingdom Come koupila firma Koch Media patřící švédské vydavatelské firmě THQ Nordic. Většinovým vlastníkem studia byl dříve finančník a podnikatel Zdeněk Bakala, dalšími majiteli pak zakladatelé Daniel Vávra a Martin Klíma . Firmy detaily transakce nezveřejnily, podle serveru iHNED.cz tehdy Koch Media za studio zaplatila 42,8 milionu eur, tedy v té době asi 1,1 miliardy korun.

První díl se stal fenoménem

První díl Kingdom Come: Deliverance se začal prodávat 13. února 2018. Jen za první rok se prodaly dva miliony kopií hry a loni v únoru studio oznámilo na síti X , že se prodalo už více než šest milionů kopií. Hra sklízela úspěchy v Česku i zahraničí, byla nominovaná na různá ocenění. Celkové náklady na vývoj hry vydané na PC, PlayStation 4 a Xbox One se podle tvůrců pohybovaly v řádu stovek milionů korun, což z titulu udělalo jednu z nejdražších tuzemských her.

Fenoménem se stal zejména v České republice. Lokace, kde se děj prvního dílu odehrával, přilákaly spousty hráčů-turistů, kteří se chtěli v reálném světě podívat na místa, jimiž se procházel jejich virtuální hrdina Jindřich.

A hra pronikla i na akademickou půdu. Na Masarykově univerzitě obohatil výuku roku 2018 předmět, který se hře Kingdom Come věnoval. „Cílem je představit studentům dobu, ve které se hra odehrává, ale současně také názorně ukázat rozdíl mezi tím, jak vytváří obraz o minulosti historik, a tím, jak dějiny představuje popkultura,“ uvedl tehdy Stanislav Bárta z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty.

Kutná Hora hrou žije

Kutná Hora letos slaví třicet let v UNESCO. Že je do ní zasazená hra s potenciálem oslovit desítky milionů fanoušků po celém světě, se stalo součástí oficiální městské kampaně. „Vzniklo speciálních Třicet zastavení po Kutné Hoře,“ uvedla místostarostka města Kateřina Špalková (za Vizi). „Je to cesta po Kutné Hoře se třemi desítkami zastávek, některé budou vycházet z téhle počítačové hry.“

Připravujeme dva okruhy, potvrzuje ředitelka Průvodcovské služby Kutná Hora Andrea Kapounková. „Jedna z prohlídek je kostýmovaná.“ Znalost hry podle ní nebude nutná k tomu, aby si návštěvník procházku užil, ale ti, kdo ji hráli, budou mít zážitek hlubší.

Městská hra by měla začít fungovat od dubna, Kutná Hora teď dotahuje poslední části, aby program mohl vzniknout v několika jazykových variantách.